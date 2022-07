अमेजन प्राइम वीडियो पर लगेगा एंटरटेनमेंट का जबरदस्त छौंक, अब देख सकेंगे अनदेखे इंटरनेशनल पॉपुलर शो

अमेजन प्राइम वीडियो पर आ रहे हैं एचबीओ मैक्स के यह शो

1. द फ्लाइट अटेंडेंट (The Flight Attendant)

रिलीज डेट: रिलीज हो चुकी है.

2. द सेक्स लाइव्ज ऑफ कॉलेज गर्ल्स (The Sex lives of College Girls)

रिलीज डेट: 19 जुलाई

3. ओरिजनल सिन (Original Sin)

रिलीज डेट: 21 जुलाई

4. गॉसिप गर्ल (Gossip Girl)

रिलीज डेट: 21 जुलाई

5. ऐंड जस्ट लाइक दैड (And Just Like That)

रिलीज डेट: जुलाई 28

6. डूम पेट्रोल (Doom Patrol)

रिलीज डेट: 4 अगस्त

7. पीसमेकर (Peacemaker)

रिलीज डेट: 14 अगस्त

8. रेज्ड बाय वुल्मस 2 (Raised By Wolves 2)

रिलीज डेट: 18 अगस्त

