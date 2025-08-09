उजाले में भी लगेगा डर! 14 अगस्त को 8 एपिसोड की प्राइम वीडियो पर आएगी हॉरर सीरीज, ट्रेलर देख होंगे रोंगटे खड़े

प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज 'अंधेरा' का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस सीरीज में प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्राजक्ता कोली, वत्सल सेठ, परवीन डबास और सुरवीन चावला मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसके ट्रेलर को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “जब शहर सोता है तो अंधेरा जाग उठता है.” ये एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सुपरनैचुरल हॉरर से भरपूर थ्रिलर सीरीज है. ट्रेलर, एक युवती के रहस्यमयी हालातों में लापता होने और उसकी तलाश में जुटी इंस्पेक्टर कल्पना कदम (प्रिया बापट) की कहानी से दर्शकों को रूबरू कराता है.

दूसरी तरफ एक मेडिकल छात्र जय (करणवीर मल्होत्रा) हैं जो अपने भाई की मौत के बाद होने वाली अजीब घटनाओं से दुखी हैं. अब वो प्राजक्ता कोली से मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं. यहां उनका सामना खौफनाक रहस्यों से भरी अंधेरे की दुनिया से होता है.

'अंधेरा' का निर्माण रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, कासिम जगमगिया, मोहित शाह, और करण अंशुमान द्वारा एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है. 8 एपिसोड की इस सीरीज को गौरव देसाई, राघव दर, चिन्तन सरदा और करण अंशुमान ने लिखा है, और इसका निर्देशन राघव दर ने किया है. अंधेरा 14 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

निर्देशक राघव दर ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, "अंधेरा के जरिए हम कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो सिर्फ डराए नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे.” हमारा उद्देश्य कभी पारंपरिक हॉरर के पुराने ढर्रे पर निर्भर होना नहीं था, बल्कि डर को एक मनोवैज्ञानिक अनुभव के रूप में खोजने का था, ऐसा डर जो हमारे भीतर छिपी महत्वाकांक्षा, अपराध बोध और दफन रहस्यों से जन्म लेता है.”

सीरीज की एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने कहा, “अंधेरा की दुनिया ने मुझे काफी आकर्षित किया. यह एक मनोवैज्ञानिक हॉरर कहानी है, लेकिन इसकी तह में मानसिक अस्तित्व, सच और पहचान की लड़ाई का द्वंद है. एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनना जो डरावनी होने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी आपको झकझोरती है. मुझे उस पल का इंतजार है, जब दर्शक इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेंगे.”