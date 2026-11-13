CANDIDATES: छह एपिसोड की इस सीरीज़ में दिखेगा असाधारण डी. गुकेश का सफर, कैसे बने शतरंज के विश्व चैंपियन! ट्रेलर हुआ रिलीज़

डोपामाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने आज CANDIDATES का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया. छह एपिसोड की यह सीरीज़ भारतीय शतरंज की नई पीढ़ी के पांच प्रतिभाशाली खिलाड़ियों डी. गुकेश, आर. प्रज्ञानानंद, आर. वैशाली, अर्जुन एरिगैसी और विदित गुजराथी की कहानी बयां करती है. जून 2022 से दिसंबर 2024 के बीच फिल्माई गई यह सीरीज़ इन खिलाड़ियों के सफर को दिखाती है. इसकी शुरुआत चेन्नई में आयोजित 2022 शतरंज ओलंपियाड की एक बेहद निराशाजनक गलती से होती है और कहानी उस ऐतिहासिक पल तक पहुंचती है, जब 18 साल की उम्र में गुकेश सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन बने.

प्रशांत राज और अभिनीत चुटे के निर्देशन में बनी CANDIDATES का प्रीमियर रविवार, 22 नवंबर को डोपामाइन मीडिया के YouTube चैनल पर होगा. यह वही दिन है, जब जिनेवा में 2026 विश्व चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह आयोजित होगा और गुकेश अपने विश्व खिताब का बचाव करने उतरेंगे. यह सीरीज़ विश्व चैंपियनशिप मुकाबले के साथ-साथ प्रसारित होगी और 9 दिसंबर को इसके अंतिम दो एपिसोड एक साथ रिलीज़ किए जाएंगे. यह मुकाबले के 14वें और अंतिम गेम से दो दिन पहले होगा.

क्या है फिल्म की कहानी

साल 2013 में चेन्नई के स्टेडियम में सात साल का एक बच्चा बैठकर देख रहा था कि विश्वनाथन आनंद अपना विश्व खिताब हार रहे हैं. उसी समय उसने संकल्प लिया कि वह एक दिन यह खिताब वापस भारत लेकर आएगा. CANDIDATES इसी बच्चे और चार अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कहानी है, जिन्होंने विश्व शतरंज का ताज भारत लाने का सपना देखा. इसमें गुकेश को वापसी के बादशाह, प्रज्ञानानंद को लोगों का चहेता, उनकी बहन वैशाली को पर्दे के पीछे संघर्ष करने वाली खिलाड़ी, अर्जुन को जुनूनी खिलाड़ी और विदित को शानदार वापसी करने वाले खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया है.

इस सफर में हार का लंबा दौर, शानदार वापसी, शतरंज की बिसात पर दोस्ती की परीक्षा, सालों तक याद रहने वाली करीबी हार और ऐसे परिवारों की कहानियां भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के शतरंज के सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी. आमतौर पर खेलों पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री में यह दिखाया जाता है कि चैंपियन कैसे बने. लेकिन CANDIDATES की खासियत यह है कि इसे घटनाओं के घटित होने के दौरान ही फिल्माया गया.

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आठ देशों और क्षेत्रों तथा 14 शहरों में वास्तविक घटनाओं के बीच फिल्माई गई इस सीरीज़ की टीम गुकेश की ओलंपियाड में हुई गलती, विश्व चैंपियन बनने के बाद उनकी बेबाक प्रतिक्रिया और खिलाड़ियों के घरों के निजी पलों की भी गवाह बनी. इसमें कुछ भी बनावटी, स्क्रिप्टेड या दोबारा फिल्माया हुआ नहीं है.

टीम के सदस्यों ने क्या कहा?

बिस्वा कल्याण रथ, सीरीज़ के सह-निर्माता और निर्माता ने कहा, "शतरंज दुनिया का सबसे शांत खेल दिखाई देता है. लेकिन जब आप इन खिलाड़ियों के साथ समय बिताते हैं, तो समझ आता है कि उनके दिमाग के भीतर कितना शोर और संघर्ष चलता रहता है. हर हार उनके लिए व्यक्तिगत होती है. इस कहानी को महसूस करने के लिए आपको शतरंज के नियम जानने की भी जरूरत नहीं है."

प्रशांत राज, CANDIDATES के सह-निर्माता और निर्देशक ने कहा, "हमने 2022 में इस बात को जाने बिना शूटिंग शुरू की थी कि इस कहानी का अंत क्या होगा. हमें सिर्फ इतना पता था कि ये खिलाड़ी बेहद खास हैं और उनकी कहानी को करीब से दर्ज करने के लिए किसी का वहां मौजूद होना जरूरी है. हम CANDIDATES को YouTube पर इसलिए रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि भारत में शतरंज के नए दर्शकों की पीढ़ी इसी प्लेटफॉर्म पर बड़ी हुई है. यह सीरीज़ उन सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध होनी चाहिए."

अनु सिंह, निर्माता ने कहा, "हम सभी ने विश्व चैंपियन का ताज देखा. लेकिन खिलाड़ियों की गलती, लगातार हार और जीत से पहले की लंबी रातों के दौरान CANDIDATES की टीम उनके साथ मौजूद थी. हर चैंपियन कभी न कभी एक उम्मीदवार ही होता है. यही वह सार्वभौमिक कहानी है, जिसे हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे, जो सीधे दिल को छू जाए."

रिलीज़ शेड्यूल

CANDIDATES के सभी एपिसोड डोपामाइन मीडिया के YouTube चैनल पर भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे प्रीमियर होंगे.

• एपिसोड 1: रविवार, 22 नवंबर

• एपिसोड 2: शुक्रवार, 27 नवंबर

• एपिसोड 3: मंगलवार, 1 दिसंबर

• एपिसोड 4: शनिवार, 5 दिसंबर

• एपिसोड 5 और 6 (फिनाले): बुधवार, 9 दिसंबर. दोनों एपिसोड एक घंटे के अंतराल पर रिलीज़ होंगे.



CANDIDATES की परिकल्पना बिस्वा कल्याण रथ और प्रशांत राज ने की है. इसका निर्देशन प्रशांत राज ने किया है, जबकि डोपामाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए अनु सिंह, प्रशांत राज और बिस्वा कल्याण रथ ने इसका निर्माण किया है. यह सीरीज़ Chessbase India के सहयोग से बनाई गई है, जबकि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन (FIDE) ने इसके लिए आर्काइव फुटेज उपलब्ध कराने में सहयोग किया है. इसकी सिनेमैटोग्राफी और एपिसोड निर्देशन अभिनीत चुटे ने संभाला है, जबकि अजय मेहता एसोसिएट डायरेक्टर हैं. सीरीज़ का संपादन खुशबू राज अग्रवाल (सीरीज़ एडिटर) और अनिरुद्ध रामजीवाल (एपिसोड एडिटर) ने किया है. बैकग्राउंड स्कोर डेनियल बी. जॉर्ज और हर्ष उपाध्याय ने तैयार किया है. साउंड डिजाइन माणिक बत्रा और ग्राफिक्स मिहिर लेले ने तैयार किए हैं.

CANDIDATES का निर्माण और रिलीज़ स्वतंत्र रूप से किया गया है. विश्व चैंपियनशिप मुकाबले के बाद YouTube के अलावा इसे दुनिया भर के कई अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा.

बिस्वा कल्याण रथ के बारे में

बिस्वा कल्याण रथ एक स्टैंड-अप कॉमेडियन, लेखक और क्रिएटर हैं. वह CANDIDATES के सह-निर्माता और निर्माता भी हैं. IIT खड़गपुर से स्नातक बिस्वा ने 2014 में अपनी सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़कर पूरी तरह कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा. कनन गिल के साथ बनाई गई उनकी वायरल YouTube सीरीज़ Pretentious Movie Reviews ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. Amazon Prime Video पर उनके तीन स्टैंड-अप स्पेशल Biswa Mast Aadmi (2017), Sushi (2019) और Mood Kharaab (2023) रिलीज़ हो चुके हैं. उन्होंने Amazon Original सीरीज़ Laakhon Mein Ek (2017–2019) की रचना और लेखन भी किया है. इसके अलावा वह Prime Video के Comicstaan के पहले और दूसरे सीज़न में जज रहे हैं और Netflix की Alma Matters: Inside the IIT Dream में भी नजर आए हैं. CANDIDATES बतौर क्रिएटर और निर्माता उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है.

प्रशांत राज के बारे में

प्रशांत राज CANDIDATES के सह-निर्माता और निर्देशक हैं. वह पहले The Viral Fever (TVF) में मैनेजिंग पार्टनर रह चुके हैं. TVF उन नई पीढ़ी की मीडिया कंपनियों में शामिल है, जिन्होंने शुरुआती दौर में भारतीय वेब सीरीज़ को YouTube के माध्यम से लोकप्रिय बनाया. उनके प्रमुख कार्यों में Netflix की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ Alma Matters: Inside the IIT Dream और आगामी Prime Video सीरीज़ Tax Department Story शामिल हैं.

अनु सिंह के बारे में

अनु सिंह (चौधरी) एक पुरस्कार विजेता पटकथा लेखिका, लेखिका और पूर्व पत्रकार हैं. वह डोपामाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह-संस्थापक भी हैं. उनके प्रमुख पटकथा लेखन कार्यों में Aarya के सभी सीज़न, Grahan, Scoop, Sajini Shinde Ka Viral Video, Delhi Crime Season 3, Mrs. और Phoolan शामिल हैं. उनके लेखन को इंटरनेशनल एमी नामांकन, सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और SWA पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवॉर्ड और लाडली मीडिया अवॉर्ड भी मिल चुका है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखने वाली अनु की पुस्तकों में Neela Scarf, Mamma Ki Diary और I, Shivani: The Goddess Who Chose शामिल हैं. वह 2022 और 2023 में इंटरनेशनल एमी के सर पीटर उस्तीनोव स्क्रीनराइटिंग अवॉर्ड्स की जूरी सदस्य भी रह चुकी हैं.

डोपामाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में

डोपामाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट मुंबई स्थित एक कंटेंट स्टूडियो है, जिसकी सह-स्थापना अनु सिंह और प्रशांत राज ने की है. यह कंपनी फिक्शन और नॉन-फिक्शन सीरीज़, फिल्मों, ब्रांडेड कंटेंट और कहानी आधारित लर्निंग प्रोग्राम्स का निर्माण करती है. CANDIDATES कंपनी की दूसरी लंबी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है.