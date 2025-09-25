विज्ञापन

पायल मलिक की 10 फोटो, जिसे खुद की बेस्ट फ्रेंड ने दिया धोखा, 8वीं देख बोलेंगे- अरमान पछताता होगा

पॉपुलर यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं. कई बार यह खबरें आ चुकी हैं कि अरमान अपनी पहली पत्नी पायल से अलग हो रहे हैं और दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के साथ ही रहेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
पायल मलिक की 10 फोटो, जिसे खुद की बेस्ट फ्रेंड ने दिया धोखा, 8वीं देख बोलेंगे- अरमान पछताता होगा
यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक की 10 तस्वीरे
नई दिल्ली:

पॉपुलर यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं. कई बार यह खबरें आ चुकी हैं कि अरमान अपनी पहली पत्नी पायल से अलग हो रहे हैं और दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के साथ ही रहेंगे. अब हालिया रिपोर्ट ने इस खबर को फिर से हवा दी है. इस तिगड़ी को बिग बॉस ओटीटी में भी देखा गया था, जहां तीनों के बीच की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी रही थी. ऐसे में बात करेंगे अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक की और साथ ही देखेंगे उनकी 10 तस्वीरें. 

Latest and Breaking News on NDTV

पायल मलिक फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी हैं और इस शादी से उन्हें बच्चे भी हैं. अरमान और पायल की शादी साल 2011 में हुई थी. इस शादी से कपल को बेटा चिरायु हुआ.

Latest and Breaking News on NDTV

अरमान और पायल अपनी पहली मुलाकात के बाद सातवें दिन शादी करने घर से भाग गये थे और घरवालों को बिना बताए शादी कर ली थी. शादी के सातवें साल ही अरमान का दिल फिर धड़का था.

Latest and Breaking News on NDTV

पहले प्यार से शादी रचाने के बाद अरमान को शादी के साल बाद कृतिका में नया प्यार मिला और साल 2018 में पायल को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी रचा ली और उसे अपने घर ले आए.

Latest and Breaking News on NDTV

पायल अपने पति अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका के साथ ही रहती हैं और दोनों में किसी भी तरह को कोई विवाद नजर नहीं आता है. दोनों बीते सात साल से एक ही घर में रह रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

साल 2023 में जब पायल ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया तो कृतिका ने भी अपने पहले बच्चे को भी जन्म दिया. अरमान की कृतिका से मुलाकात पायल के बेटे चिरायु के बर्थडे पर हुई थी.  

Latest and Breaking News on NDTV

पायल और कृतिका पति अरमान के साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में बतौर कंटेस्टेंट जा चुकी हैं. यहां दो बीवी रखने पर अरमान की खूब फजीहत हुई थी और उन पर बहुविवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगा था.

Latest and Breaking News on NDTV

कई आलोचना सहने के बाद पायल ने इस दौरान अपने पति अरमान मलिक से तलाक लेने का मन बनाया था और फिर बाद में अपना इरादा बदल लिया था. अब पटियाला डिस्ट्रिक कोर्ट ने तीनों को तलब किया है.

Latest and Breaking News on NDTV

बीती अगस्त 2025 में पटियाला जिला अदालत ने अरमान, पायल और कृतिका तीनों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. एक याचिका के आधार पर तीनों को तलब किया है. इसमें अरमान पर चार शादी करने का आरोप है.

Latest and Breaking News on NDTV

याचिका में चार शादी करने को हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन बताया है, गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम में सिर्फ एक शादी करने का अधिकार है, लेकिन दोनों में से किसी एक की मौत पर दूसरी शादी की जा सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

इस याचिका के आधार पर कहा जा रहा है कि अरमान ने पहली पत्नी पायल मलिक से अलग होने का फैसला किया है और उन्होंने तलाक के लिए अर्जी भी दे दी है. लेकिन इस मामले पर कपल की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Payal Malik, Armaan Malik Youtuber, Kritika Malik, Payal Malik News, Payal Malik Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com