पायल मलिक की 10 फोटो, जिसे खुद की बेस्ट फ्रेंड ने दिया धोखा, 8वीं देख बोलेंगे- अरमान पछताता होगा

पॉपुलर यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक एक बार फिर चर्चा में हैं. कई बार यह खबरें आ चुकी हैं कि अरमान अपनी पहली पत्नी पायल से अलग हो रहे हैं और दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के साथ ही रहेंगे. अब हालिया रिपोर्ट ने इस खबर को फिर से हवा दी है. इस तिगड़ी को बिग बॉस ओटीटी में भी देखा गया था, जहां तीनों के बीच की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बनी रही थी. ऐसे में बात करेंगे अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक की और साथ ही देखेंगे उनकी 10 तस्वीरें.

पायल मलिक फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी हैं और इस शादी से उन्हें बच्चे भी हैं. अरमान और पायल की शादी साल 2011 में हुई थी. इस शादी से कपल को बेटा चिरायु हुआ.

अरमान और पायल अपनी पहली मुलाकात के बाद सातवें दिन शादी करने घर से भाग गये थे और घरवालों को बिना बताए शादी कर ली थी. शादी के सातवें साल ही अरमान का दिल फिर धड़का था.

पहले प्यार से शादी रचाने के बाद अरमान को शादी के साल बाद कृतिका में नया प्यार मिला और साल 2018 में पायल को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी रचा ली और उसे अपने घर ले आए.

पायल अपने पति अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका के साथ ही रहती हैं और दोनों में किसी भी तरह को कोई विवाद नजर नहीं आता है. दोनों बीते सात साल से एक ही घर में रह रही हैं.

साल 2023 में जब पायल ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया तो कृतिका ने भी अपने पहले बच्चे को भी जन्म दिया. अरमान की कृतिका से मुलाकात पायल के बेटे चिरायु के बर्थडे पर हुई थी.

पायल और कृतिका पति अरमान के साथ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में बतौर कंटेस्टेंट जा चुकी हैं. यहां दो बीवी रखने पर अरमान की खूब फजीहत हुई थी और उन पर बहुविवाह को बढ़ावा देने का आरोप लगा था.

कई आलोचना सहने के बाद पायल ने इस दौरान अपने पति अरमान मलिक से तलाक लेने का मन बनाया था और फिर बाद में अपना इरादा बदल लिया था. अब पटियाला डिस्ट्रिक कोर्ट ने तीनों को तलब किया है.

बीती अगस्त 2025 में पटियाला जिला अदालत ने अरमान, पायल और कृतिका तीनों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. एक याचिका के आधार पर तीनों को तलब किया है. इसमें अरमान पर चार शादी करने का आरोप है.

याचिका में चार शादी करने को हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन बताया है, गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम में सिर्फ एक शादी करने का अधिकार है, लेकिन दोनों में से किसी एक की मौत पर दूसरी शादी की जा सकती है.

इस याचिका के आधार पर कहा जा रहा है कि अरमान ने पहली पत्नी पायल मलिक से अलग होने का फैसला किया है और उन्होंने तलाक के लिए अर्जी भी दे दी है. लेकिन इस मामले पर कपल की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है.