अमाल मलिक को बुरा दिखा रहे हैं बिग बॉस 19 के मेकर्स! अरमान मलिक को आया गुस्सा, बोले- ‘यह शो, इसकी नेगेटिविटी...

सिंगर अरमान मलिक ने बिग बॉस 19 के मेकर्स पर गुस्सा जाहिर किया है और कहा कि एपिसोड में एडिटिंग करके उनके भाई को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है. 

अरमान मलिक ने भाई अमाल के सपोर्ट में लिखी ये बात
नई दिल्ली:

म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक, जो इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का हिस्सा हैं. उनकी हाल ही में अभिषेक बजाज के साथ गंदी लड़ाई देखने को मिली, जो हाल ही में वीकेंड का वार में चर्चा में हैं. इसी बीच अमाल के भाई और सिंगर अरमान मलिक ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और अपने भाई के सपोर्ट में उन्होंने कहा कि मेकर्स अमाल को एडिटेड प्रोमो के जरिए गलत दिखाने से की कोशिश कर रहे हैं. वहीं उन्होंने अमाल का सपोर्ट किया है. 

एक्स पर अरमान मलिक ने एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें वह अमाल को नेगेटिव दिखाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि अब यह ट्वीट डिलीट हो गया है.  उन्होंने लिखा- "जिस तरह से वो प्रोमो एडिट करके अमाल को गलत दिखाते हैं और फिर दूसरों के उकसाने और दुर्व्यवहार को छिपाते हैं, वह वाकई पागलपन है. यह शो और इसकी नेगेटिविटी थका देने वाली है. मुझे यह कभी पसंद नहीं आया, और कभी नहीं आएगा. बस यही दुआ है कि मेरा भाई इन सब के बीच स्वस्थ और समझदार रहे."

इसके अलावा अन्य ट्वीट में अरमान मलिक ने एक वीडियो पर कमेंट किया, जिसमें अभिषेक और अमाल की लड़ाई दिखाई गई थी. इस पर रिएक्शन देते हुए अरमान ने लिखा, यह रील सिर्फ़ अमाल की सच्चाई सामने लाने के लिए नहीं है. यह उन सभी नफरत करने वालों को भी जवाब है, जिन्होंने बिना देखे ही उनकी आलोचना की, शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया और चंद कमेंट्स और लाइक्स के लिए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की.

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर सलमान खान ने अमाल मलिक का सपोर्ट किया और कुनिका सदानंद, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को उनकी गलती का एहसास कराया. 
 

