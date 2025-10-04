विज्ञापन

ये रिश्ता क्या कहलाता है एक्टर ने अमाल मलिक को लगाई लताड़! बोले- ये दुख की बात है उसके पेरेंट्स को माफी मांगनी..

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक के कुनिका सदानंद को लेकर बर्ताव पर ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम रोहन मेहरा ने रिएक्शन दिया है. 

YRKKH एक्टर ने अमाल मलिक को लगाई लताड़
ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर रोहन मेहरा, जो बिग बॉस 10 में कंटेस्टेंट रह चुके हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी ऑनस्क्रीन बहन अशनूर कौर और अभिषेक बजाज को बिग बॉस 19 में सपोर्ट किया है. वहीं अमाल मलिक को उनके शो में बिहेवियर को लेकर लताड़ लगाई है. वहीं इस सीजन के कंटेस्टेंट पर अपने व्यूज शेयर किए हैं. इतना ही नहीं रोहन मेहरा ने कुनिका सदानंद पर किए अमाल के कमेंट की भी आलोचना की है और कहा है कि बहुत दुख होता है जब उनके कारण उनकी फैमिली को माफी मांगनी पड़ती है. 

रोहन मेहरा ने बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड के प्रोमो पर रिएक्शन दिया, जिसमें अमाल मलिक और कुनिका सदानंद के बीच लड़ाई हो रही थी. इस दौरान अमाल, कुनिका को कहते हैं, आप को तो दो पैसे की इज्जत देते हैं, तो भी आप सर पे चढ़ जाती हैं. इस पर कुनिका कहती हैं कि वह अमाल की रिस्पेक्त नहीं चाहती क्योंकि उनकी खुद की इज्जत नहीं है. 

आगे अमाल कहते हैं, 40 साल से आप ही रिटायर हो, जिस पर कुनिका कहती हैं, तू अपनी फैमिली को संभाल. तेरे फैमिली में क्या चल रहा है तेरे को अच्छी तरह से पता है. इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए रोहन मेहरा ने लिखा, कुनिका जी का जवाब नहीं. अमाल मलिक आपको क्या हो गया है? जिस तरह से आप नेगेटिव हो रहे है. आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो बल्कि अपनी फैमिली की लैगेसी को मिटा रहे हो. यह देखकर दुख हो रहा है. 

इसके अलावा रोहन मेहरा ने अमाल मलिक और अभिषेक बजाज की लड़ाई के प्रोमो पर भी रिएक्शन दिया. एक्स पर उन्होंने लिखा, सही के साथ खड़े रहने और अशनूर का सपोर्ट करने के लिए आप पर गर्व है अभिषेक बजाज. दूसरी तरफ ये दुख की बात है कि अमाल के पेरेंट्स को उनकी हरकतों के कारण माफी मांगनी पड़ेगी. फैमिली को एक व्यक्ति के व्यवहार का बोझ नहीं उठाना चाहिए."

