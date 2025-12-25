हिंदू होकर इस धर्म को मानते हैं रवि दुबे, रामायण में निभाने जा रहे लक्ष्मण का किरदार

बॉलीवुड की सबसे चर्चित और मेगा-बजट वाली फिल्मों में से एक ‘रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर रवि दुबे इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. रणबीर कपूर श्री राम के रूप में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं. इस मेगा प्रोजेक्ट में रवि को एक अहम किरदार मिला है जो उनके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक मानी जा रही है. फिल्म और इससे जुड़ी स्टार कास्ट की चर्चा के बीच रवि दुबे के धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी. कुछ लोग ये जानकर हैरान थे कि हिंदू होने के बावजूद रवि किसी और धर्म का पालन करते हैं.

किस धर्म को मानते हैं रवि दुबे?

रवि दुबे का जन्म 1983 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हिंदू परिवार में हुआ था. टीवी जगत में ‘जमाई राजा' जैसे पॉपुलर शो से मशहूर होने वाले इस एक्टर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वे निचिरेन बौद्ध धर्म (Nichiren Buddhism) का पालन करते हैं. यह महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, जो 13वीं सदी के जापानी भिक्षु निचिरेन की शिक्षाओं पर आधारित है.

मुश्किल वक्त में मिला सहारा

रवि ने बताया था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान लगातार एग्जाम में असफल होने के बाद वे बेहद निराश हो गए थे. उस दौर में जीवन की उलझनों और तनाव से जूझते हुए उन्होंने सुसाइड जैसे विचारों तक का सामना किया. इसी कठिन समय में उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और मंत्र जपना शुरू किया. खासतौर पर “नम म्योहो रेंग क्यो” मंत्र का जाप उनके डेली रुटीन का हिस्सा बन गया.

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, “ध्यान और बौद्ध धर्म अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. इन्होंने मेरे जीवन के प्रति नजरिए को पूरी तरह बदल दिया है. मैंने इस धर्म को तब अपनाया जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था. उस वक्त मैंने मंत्र जपना शुरू किया.”

यह आध्यात्मिक सफर उनके लिए न सिर्फ मानसिक शांति का सोर्स बना, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने की ताकत भी देता रहा.

कब रिलीज होगी ‘रामायण'?

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रही रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर और दूसरा भाग दिवाली 2027 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा. इस फिल्म को लेकर एक्साइटमें काफी तेज है क्योंकि यह न सिर्फ ग्रैंड विजुअल इफेक्ट्स और स्टार कास्ट से लैस है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस महकाव्य को पेश करने की कोशिश है.