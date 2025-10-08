जब कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह की कॉमेडी से लोटपोट हो गए थे सलमान खान, लेकिन वीडियो देख लोग हुए नाराज

कॉमेडियन के सरताज कपिल शर्मा अपने शो से दर्शकों को हंसाते आ रहे हैं. इसमें उनका साथ उनके कॉमेडियन साथ भी खूब देते हैं. कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह, कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर ये सभी जब कॉमेडी की स्टेज पर एक साथ होते हैं, तो दर्शकों के पेट में हंस-हंस कर दर्द होना लाजमी है. कई बार तो इन कलाकारों के शो में ऐसा भी हुआ है, जब बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और स्टेज पर ही लोटपोट हो गये. इसमें एक नाम सलमान खान का भी है. कॉमेडी शो में वह सबसे ज्यादा आते हैं और खूब लोटपोट होते हैं. अब हम आपको दिखाने जा रहे है एक ऐसी क्लिप में जिसमें कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह ने सलमान खान को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया था.

सलमान खान हुए लोटपोट

कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से आए इस कॉमेडी वीडियो में सलमान खान, कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह नजर आ रहे हैं. कृष्णा और भारती शो में पहलवान बनकर आए हैं और यह शो उस वक्त का है, जब सलमान खान अपनी फिल्म सुल्तान की प्रमोशन के लिए शो में आए थे. इस एपिसोड में कृष्णा ने दर्शकों में से एक उम्रदराज शख्स का मजाक बनाया था. कृष्णा ने इस शख्स का गंजा सिर देखने के बाद कहा था, 'यह ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे सिर से घुटना बाहर आ रहा है'. इतना सुनने के बाद सलमान खान हंसते-हंसते लोटपोट हो गए और स्टेज के पीछे जाकर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए.

लोगों का फूटा गुस्सा

इस क्लिप के कमेंट बॉक्स में लोगों ने कृष्णा अभिषेक की जमकर आलोचना की. इस पर एक ने लिखा, किसी का मजाक बनाना कोई कॉमेडी नहीं है'. दूसरे ने लिखा, दूसरों की बेइज्जती करना कोई अच्छी बात नहीं है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, शर्म आनी चाहिए किसी का मजाक बनाते हो, उनके जी पर क्या बीतेगी'. चौथे यूजर ने लिखा है, उन अंकल पर क्या बीत रही होगी, इसका ख्याल किया कभी? बता दें, लोग अब इन अंकल का मजाक बनाने पर इन कॉमेडियन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.