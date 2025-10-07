विज्ञापन

जब 31 साल छोटा ये एक्टर अमिताभ बच्चन को समझ रहा था नौसिखिया, बिग बी बोले- वो रात को कमरे में आया...

कौन बनेगा करोड़पति 17 के आने वाले एपिसोड में अमिताभ बच्चन सेट पर अपना जन्मदिन मनाते नजर आएंगे. अपने बर्थडे स्पेशल एपिसोड में बिग बी, फरहान अख्तर और जावेद अख्तर की मेजबानी करते नजर आएंगे.

जब बिग बी को फरहान अख्तर समझ रहे थे नौसिखिया
नई दिल्ली:

क्विज-बेस्ड रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 के आने वाले एपिसोड में अमिताभ बच्चन सेट पर अपना जन्मदिन मनाते नजर आएंगे. अपने बर्थडे स्पेशल एपिसोड में बिग बी, फरहान अख्तर और जावेद अख्तर की मेजबानी करते नजर आएंगे. इस एपिसोड में बिग बी ने फिल्म लक्ष्य के दौरान फरहान अख्तर के साथ अपनी बातचीत को याद किया. इस एपिसोड के कुछ प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं, जहां फरहान अख्तर ने कहा, "हमने साथ में एक फिल्म की थी, लक्ष्य."

बिग बी ने आगे कहा, "फिल्म में उनके साथ काम करने का मेरा अनुभव कुछ ऐसा था...वे रात में मेरे कमरे में आए और पूछा, 'अमिताभ अंकल, क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है?' हमें लगा कि ये उस्ताद है जो हमें कह रहे हैं बेटा, एक्टिंग ऐसी होती है."

फरहान ने पूछे बिग बी से सवाल

प्रोमो में आगे, फरहान अपने पिता जावेद अख्तर और अमिताभ बच्चन से कुछ सवाल पूछते हुए दिखाई दिए. उन्होंने पूछा, "आप दोनों एक-दूसरे से कौन सी एक खूबी चुराना चाहेंगे?" जावेद साहब ने कहा, "मैंने उनमें बहुत सारी खूबियां देखी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में उनके जैसा कोई नहीं है." बाद में, फरहान ने पूछा कि उनमें से महिलाओं में कौन ज्यादा लोकप्रिय है, और बिग बी ने तुरंत जावेद अख्तर की ओर इशारा किया. जावेद साहब ने कहा, "यह कैसा सवाल है? ये कोई पूछने वाली बात है?" बाद में उन्होंने बिग बी से कहा, "सब कुछ मत बताओ."

बिग बी ने सुनाया फेमस डायलॉग

एक अन्य प्रोमो में, बिग बी, फरहान अख्तर के साथ केक काटते हुए दिखाई देते हैं. बाद में, बिग बी अपनी 1973 की फिल्म ज़ंजीर का एक डायलॉग भी बोलेंगे, जिसे सलीम-जावेद ने लिखा था. प्रोमो में, अमिताभ बच्चन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, "जब तक बैठने को न कह जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं."

महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाएंगे. उनका जन्मदिन विशेष एपिसोड शुक्रवार, 10 अक्टूबर को टीवी पर टेलीकास्ट होगा. वर्कफ्रंट की बात करें तो, अमिताभ बच्चन पांच दशकों से भी ज़्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. सिल्वर स्क्रीन पर उनकी आखिरी फिल्म 2024 में आई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' थी. वह तमिल फिल्म 'वेट्टाइयन' में भी नजर आए थे.

Farhan Akhtar, Amitabh Bachchan, Kaun Banega Crorepati 17, Lakshya Movie
