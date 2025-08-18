विज्ञापन

टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हिना खान ने कार में बिताए 14 साल, बोलीं- खाना-पीना सब कार में...

हीना ने अपनी ज़िंदगी के 14 साल मुंबई में एक कार में बिताए. एक बार खुद अभिनेत्री ने इस बात का खुलासा किया था.

14 साल तक कार में समय बिताती रहीं हिना खान
नई दिल्ली:

हिना खान, एक ऐसा नाम जो अपनी हिम्मत और दृढ़ता के लिए जानी जाती हैं. हीना भारतीय टेलीविजन की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं. हिना ने 2009 में "ये रिश्ता क्या कहलाता है" शो से टेलीविजन जगत में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. अपने पहले ही सीरियल में हिना ने "अक्षरा" के रूप में सबके दिलों में अपनी जगह बना ली. हालांकि हिना को ये नाम और शोहरत पाने के लिए काफी संघर्ष भी करना पड़ा है.

श्रीनगर में एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्मी हिना ने कभी मनोरंजन जगत में कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोचा था, वह एक एयर होस्टेस बनना चाहती थीं. हालांकि, नियति को कुछ और ही मंज़ूर था, और वह भारतीय टेलीविजन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं. छह गोल्ड अवॉर्ड्स, तीन इंडियन टेली अवॉर्ड्स, गोल्ड ग्लैम एंड स्टाइल अवॉर्ड्स और कई अन्य पुरस्कारों के साथ, हिना ने कई अवार्ड जीते हैं.

14 साल कार में बिताए

हीना ने अपनी ज़िंदगी के 14 साल मुंबई में एक कार में बिताए. एक बार खुद अभिनेत्री ने इस बात का खुलासा किया था. हुआ यूं कि हिना ने एक बार कार में सफ़र करते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, और इसके साथ उन्होंने एक नोट भी लिखा था, जिसमें बताया था कि कैसे मुंबई में घर होने के बावजूद, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल कार में बिताए क्योंकि उन्हें अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था.

हीना ने लिखा, “मुंबई में पंद्रह साल से लेकर चौदह साल तक मैंने गाड़ी में गुज़ारे हैं... और मैं कसम खाती हूं कि मैं मज़ाक नहीं कर रही हूं... सब कुछ कार में ही होता है. खाना, पीना, सोना, मीटिंग, सब कुछ.”

पढ़ाई के दौरान मिला मौका

हिना एक कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थीं और बचपन से ही उन पर कई पाबंदियां लगी थीं. हिना ने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया था और उसी दौरान उनकी एक दोस्त ने उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऑडिशन के बारे में बताया. वह इस किरदार के लिए चुन ली गईं और सिर्फ़ 22 साल की उम्र में ही सीरियल में काम करने मुंबई चली गईं.

अभिनेत्री ने कसौटी ज़िंदगी की और नागिन जैसे कई मशहूर टेलीविज़न शोज़ में काम किया है. हिना खान ने 2020 में फिल्म हैक्ड से बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. अभिनेत्री ने वेब सीरीज़ डैमेज्ड 2 के साथ ओटीटी स्पेस में भी अपनी पहचान बनाई.

