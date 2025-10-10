विज्ञापन

पति के बिना करवाचौथ मनाएगी इस एक्टर की बीवी, बोलीं- हम एक-दूसरे को देख नहीं सकते...

अर्जुन बिजलानी इन दिनों अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वह पत्नी नेहा के साथ करवाचौथ सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे. 

पत्नी के साथ इस साल अर्जुन बिजलानी नहीं मनाएंगे करवाचौथ
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी इन दिनों अपनी फैमिली से दूर रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं. इसका मतलब वह पत्नी नेहा स्वामी के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे. हालांकि यह पहली बार नहीं हैं जब वह पत्नी के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करेंगे. लेकिन यह पहली बार होगा कि वह वीडियो कॉल पर भी पति को नहीं देख पाएंगी. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पहली बार अर्जुन बिजलानी शो रुहानियत की शूटिंग के चलते करवा चौथ पत्नी के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे. 

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नेहा ने कहा, हमने वीडियो कॉल किया, एक-दूसरे को देखा और उस पल को सेलिब्रेट किया. लेकिन इस बार यह अलग है. हम एक-दूसरे से बात नहीं कर सकते. एक-दूसरे को देख नहीं सकते. ना ही वीडियो कॉल कर सकते हैं. मैसेज भी नहीं. एक खामोशी है, जो भारी लग रही है. लेकिन मैं उनके लिए व्रत रखूंगी उसी प्यार और भरोसे के लिए. 

इसके अलावा अर्जुन बिजलानी के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए नेहा स्वामी ने लिखा, एकमात्र व्यक्ति जिसके लिए वह हमेशा फॉल होगा...आज, कल और हमेशा. तस्वीरों के साथ उन्होंने एक हार्ट इमोजी भी शेयर किया है. पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन आ रहा है और वह कपल को करवा चौथ की बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं. 

गौरतलब है कि अर्जुन बिजलानी इन दिनों राइज एंड फॉल ओटीटी रियलिटी शो में नजर आ रहे हैं, जिसमें अनाया बांगर से लेकर पवन सिंह जैसे सेलेब्स नजर आए थे. वहीं अर्जुन बिजलानी अभी भी शो में बने हुए हैं और फैंस का दिल जीत रहे हैं. 

Arjun Bijlani, Neha Swami, Bollywood, Actor, Karwa Chauth 2025, Celebs Fasting, Hina Khan, Hina Khan Mehendi
