श्रद्धा आर्या पर था इस एक्टर को क्रश, एक्ट्रेस के सामने खुला राज तो लगे शर्माने, बोले- खुद का पोपट...

टीवी एक्टर मिशाल रहेजा शो कुमकुमा भाग्या में नजर आते थे. वो शो में किंग सिंह के किरदार में नजर आते थे. मिशाल ने कई टीवी शोज में काम किया है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. एक बार मिशाल टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या के साथ राजीव खंडेलवाल के शो में आए थे. जहां पर उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए थे. साथ ही मिशाल ने ये भी बताया था कि उन्हें श्रद्धा आर्या पर क्रश था. राजीव खंडेलवाल के इस शो का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजीव खंडेलवाल मस्ती में बताते हैं कि एक समय था जब मिशाल को श्रद्धा पर क्रश था.

मिशाल को था श्रद्धा पर क्रश

वायरल वीडियो में राजीव श्रद्धा को बताते हैं कि एक समय था जब मिशाल को आप पर क्रश था. इसके जवाब में श्रद्धा कहती हैं क्या? ये बात सुनकर मिशाल अपना मुंह छुपाने लगते हैं. उसके बाद श्रद्धा कहती हैं बताया क्यों नहीं. इसके जवाब में मिशाल कहते हैं- कैसे बताऊं, जान न पहचान, ईमेल लिखूं, हाय मुझे आप पर क्रश है. मिशेल बताते हैं कि जब वो लागी तुझसे लगन कर रहा था. जो मेरी एक्ट्रेस थी वो आपको बहुत अच्छी फ्रेंड है. श्रद्धा उसके बाद कहती हैं- माही से मेरा नंबर ले लेते.वो तुम्हारे साथ की फोटो दिखाती रहती थी. इसके जवाब में श्रद्धा कहती हैं- पता है कितना अच्छा लगता है जब कोई आपको मैसेज करता है कि मुझे आप पर क्रश है. उसके बाद मिशाल कहते हैं- और खुद का पोपट बने वो.

क्या हुआ क्रश का

श्रद्धा उसके बाद कहती है सवाल ये है कि उस क्रश का क्या हुआ. मिशाल कहते हैं- बहुत टाइम बीत गया. उसके बाद दोनों जोर-जोर से हंसने लगते हैं. मिशाल और श्रद्धा का ये पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है. एक समय पर कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य एक-दूसरे को टीआरपी की लिस्ट में टक्कर दिया करते थे.