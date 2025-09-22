विज्ञापन

11 साल बाद ऑफ एयर हुआ कुमकुम भाग्य, प्रज्ञा की ऑनस्क्रीन मां हुई इमोशनल

अभिनेत्री सुप्रिया शुक्ला हाल ही में अपने पॉपुलर टेलीविजन शो "कुमकुम भाग्य" के ऑफ एयर होने पर भावुक हो गईं.

Read Time: 2 mins
Share
11 साल बाद ऑफ एयर हुआ कुमकुम भाग्य, प्रज्ञा की ऑनस्क्रीन मां हुई इमोशनल
कुमकुम भाग्य शो ऑफ एयर
नई दिल्ली:

अभिनेत्री सुप्रिया शुक्ला हाल ही में अपने पॉपुलर टेलीविजन शो "कुमकुम भाग्य" के ऑफ एयर होने पर भावुक हो गईं. शो का अहम हिस्सा रहीं सुप्रिया ने इस टेलीविजन शो की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वह और उनकी ऑनस्क्रीन बेटियां प्रज्ञा और बुलबुल नज़र आ रही हैं. उन्होंने एक भावुक नोट लिखा, "15 अप्रैल 2014 को... यह सफ़र शुरू हुआ... इस शो ने इतना कुछ दिया है... कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता... एक टेलीविज़न शो... मुझे इसका एक छोटा सा हिस्सा होने पर गर्व है... ढेर सारा प्यार... दुआएं..."

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि 2017 से केबी के सेट पर नहीं रही... लेकिन कुमकुम ने मुझे कभी नहीं छोड़ा... इस खूबसूरत... गर्मजोशी भरे शो को अंतिम अलविदा... एक टेलीविजन शो... जिसके लिए मुझे तारीफ़ें मिलती हैं... फ़िल्म और ओटीटी सेट पर... हालांकि यह कोई मापदंड नहीं है... लेकिन ऐसे शो रोज़ नहीं बनते... इन्हें प्यार, करुणा, कड़ी मेहनत, भावनाओं और सभी बेहतरीन टीम सदस्यों की भलाई से पोषित किया जाना चाहिए..."

‘ये गाना इसी शो के लिए बना था..'

शो का समर्थन करते हुए, उन्होंने लिखा, "कुमकुम भाग्य के लिए चीयर्स. शानदार खेला... एक पारी... हमें खेलने में मज़ा आया... हमारे दर्शकों ने... पूरे दिल से प्यार दिया कुमकुम भाग्य." शो के मशहूर गाने के बारे में बात करते हुए, सुप्रीया ने लिखा, "अल्लाह वारियां बजाना ज़रूरी था... क्योंकि मुझे सच में लगा था कि यह गाना इसी शो के लिए रिकॉर्ड किया गया है... बाद में मेरी बेटियों ने मुझे बताया कि यह गाना उससे पहले भी मौजूद था... मेरे लिए यही अल्लाह वारियां असली है..."

बता दें कि कुमकुम भाग्य शो 11 साल तक टेलीकास्ट हुआ और इसे सुपरहिट बताया गया. जब यह शो शुरू हुआ था, तब कुमकुम भाग्य में श्रीति झा, मृणाल ठाकुर, सुप्रिया शुक्ला, शब्बीर अहलूवालिया, अर्जित तनेजा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे.

श्रीति झा उर्फ ​​प्रज्ञा और शब्बीर अहलूवालिया उर्फ ​​अभि की जोड़ी ने सालों तक ऑनस्क्रीन मुख्य जोड़ी के रूप में राज किया. अभिनेत्री मृणाल ठाकुर भी बॉलीवुड में कदम रखने से पहले इस शो का हिस्सा थीं और उन्होंने मुख्य अभिनेत्री श्रीति झा की छोटी बहन बुलबुल की भूमिका निभाई थी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kumkum Bhagya, Supriya Shukla, Kumkum Bhagya News, Kumkum Bhagya New Cast, Kumkum Bhagya New Episode
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com