श्रीकृष्ण बन इन एक्टर्स ने किया फैंस के दिलों पर राज, माधव समझकर पूजने लगे थे दर्शक

जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त को मनाया जा रहा है. इस अवसर पर छोटे पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण के किरदार को जीवंत करने वाले एक्टर्स की चर्चा करना बेहद खास है. पिछले चार दशकों में ‘महाभारत', ‘रामायण', ‘श्री कृष्णा', ‘राधाकृष्ण', ‘सिया के राम', ‘विष्णु पुराण' और ‘देवों के देव महादेव' जैसे धार्मिक टीवी शो ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी. इनमें एक्टर्स ने भगवान कृष्ण का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शक इन्हें सचमुच ‘कान्हा' मानकर सम्मान भी देने लगे. इन कलाकारों ने न केवल कृष्ण की शरारत, प्रेम और बुद्धिमत्ता को पर्दे पर उतारा, बल्कि उनके उपदेशों को भी जीवंत किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं. शो में निभाए माधव के बाल रूप की बात हो, युवा अवतार या दूसरा रूप, हर अंदाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया.

बीआर. चोपड़ा की ‘महाभारत' साल 1988 में आई थी, जिसमें नितीश भारद्वाज ने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई. उनके शांत स्वभाव, बुद्धिमत्ता और गीता ज्ञान की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया. दर्शक उन्हें देखकर स्क्रीन पर ही नतमस्तक हो जाते थे.

‘श्री कृष्णा' साल 1993 में आई थी, जिसमें सर्वदमन डी. बनर्जी ने वयस्क कृष्ण और स्वप्निल जोशी ने किशोर कृष्ण की भूमिका निभाई. सर्वदमन की शांत मुस्कान और गहरे अभिनय ने कृष्ण के दार्शनिक पक्ष को उजागर किया, जबकि स्वप्निल ने माखनचोर कृष्ण की मासूमियत को जीवंत किया.

साल 2013 की ‘महाभारत' में सौरभ राज जैन ने श्री कृष्ण का किरदार निभाया. उनकी प्रभावशाली आवाज और गंभीर अभिनय शैली वास्तव में नई पीढ़ी को कृष्ण के करीब लाने में सफल रही. एक इंटरव्यू में सौरभ ने बताया था कि लोग उन्हें देखकर काफी सम्मान देते हैं और हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण और राधे-राधे भी कहते हैं.

वहीं, ‘राधाकृष्ण' में सुमेध मुद्गलकर ने युवा कृष्ण की भूमिका में जान डाल दी. राधा (मल्लिका सिंह) के साथ उनकी केमिस्ट्री और कृष्ण की शरारतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया. ‘जय श्री कृष्णा' में धृति भाटिया ने बाल कृष्ण का किरदार निभाकर हर किसी को अपनी मासूमियत से मोह लिया.

इन अभिनेताओं ने तन-मन से श्री कृष्ण के किरदार को अपनाया, जिससे दर्शकों का विश्वास और गहरा हुआ.

इसके अलावा, मृणाल जैन ने ‘कहानी हमारी महाभारत की', विशाल करवाल ने ‘द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण' और सुदिप साहिर ने ‘परमावतार श्री कृष्ण' में माधव के किरदार को बखूबी निभाया.