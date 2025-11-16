विज्ञापन

क्या 2026 में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा होंगे एक दूजे के? एक्ट्रेस ने बताई शादी की योजना

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा डेटिंग शुरू करने के बाद से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं. अब, ऐसा लग रहा है कि यह कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है.

क्या तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा 2026 में करेंगे शादी
नई दिल्ली:

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा डेटिंग शुरू करने के बाद से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं. अब, ऐसा लग रहा है कि यह कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है. 2026 में शादी करने की योजना बना रहा है.तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा 2026 में शादी करेंगे? भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा, "हां, ऐसे बोल तो रहे हैं. हां मतलब ऐसी बातें तो हम कर रहे हैं, बट देन लेट्स सी." दिलचस्प बात यह है कि उसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में तेजस्वी प्रकाश ने खुलासा किया कि करण कुंद्रा ने बिग बॉस 15 खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें प्रपोज किया था. हालांकि, उनकी मां ने दोनों को ऐसा फैसला लेने से पहले कुछ समय लेने और पहले कुछ समय डेट करने की सलाह दी थी.

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "मेरे माता-पिता को भी करण अच्छा लगा था. वह कहते थे, 'चलो शादी कर लेते हैं,' लेकिन मेरी मां ने कहा, 'तुम अभी बिग बॉस से बाहर आए हो. शायद तुम्हें असल ज़िंदगी में एक साल साथ बिताना चाहिए.' ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर (करण) शक है, लेकिन मैं अपनी बेटी को जानती भी नहीं.मुझे लगता है कि तुम दोनों को कुछ समय चाहिए.' मैं बहुत चंचल हूं. अगर मुझे प्यार हो जाता है, तो मैं सोचती हूं, 'यही है.' इसलिए मेरी मां ने कहा, 'अपना समय लो.'

तेजस्वी ने करण के माता-पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि उनका परिवार वाकई बहुत प्यारा है. उन्होंने आगे कहा कि शुरू से ही वह और करण एक बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे, और वह यह कि उनके परिवारों पर उन्हें मंज़ूरी देने का कोई दबाव नहीं होगा.एक्ट्रेस ने बताया कि यह कभी नहीं था कि "तुम्हारे माता-पिता को मुझे पसंद करना होगा" या "तुम्हें मेरे माता-पिता का दिल जीतना होगा."
 

