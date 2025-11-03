अमाल मलिक को भाई बोलने के बाद निकले तान्या मित्तल के असली इमोशन, फरहाना के टोकने पर कह दी दिल की बात

‘बिग बॉस 19' में इन दिनों तान्या मित्तल और अमाल मलिक का नाम चर्चा में छाया हुआ है. चर्चा तो पहले से ही थी लेकिन अब तान्या ने उन्हें भाई कह दिया तो मामला एक बार फिर लोगों में दिलचस्पी बढ़ा रहा है. पहले तान्या ने अमाल को ‘भाई' कहा फिर वीकेंड का वार में सलमान खान ने भी इस रिश्ते पर तंज कसा. अब घर के अंदर का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें तान्या ने फरहाना भट्ट के सामने अपनी असल फीलिंग्स शेयर कीं.

प्रोमो में फरहाना तान्या को टोकती सुनाई देती हैं, “अमाल से बाहर भी दुनिया है. कल तक तुम उसे भाई नहीं मानती थीं.” तान्या हंसते हुए जवाब देती हैं, “तुम सबको भाई ही लगता है.” फरहाना नहीं रुकतीं. वो आगे कहती हैं, “अमाल के सामने तुम बिल्कुल बदल जाती हो. इतना भी मत मर मिटो कि चेप लगने लगो.”

तान्या फौरन बोल पड़ती हैं, “मुझे उसकी फिक्र है. मैं उसका खयाल रख रही हूं, यही मेरी खुशी है. बाकी लोग क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता.”

फिर फरहाना ने सीधा सवाल दागा, “तो बताओ, तुम्हारे दिल में अमाल के लिए कुछ खास है?” इस पर तान्या का चेहरा लाल हो जाता है. जवाब क्या होगा, ये तो अगले एपिसोड में ही खुलेगा. घर के बाकी सदस्य भी अब इस जोड़ी पर नजर टिकाए बैठे हैं. कोई कह रहा है ‘सच्चा प्यार', कोई चिल्ला रहा है ‘गेम प्लान'. लेकिन तान्या की आंखों में चमक बता रही है कि मामला भाई-बहन से कहीं आगे बढ़ चुका है. अब आने वाले हफ्ते में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दस्तक देने वाली है. क्या नया मेहमान तान्या-अमाल की कहानी में नया ट्विस्ट लाएगा? देखना होगा कि ये कहानी आगे किस मोड़ तक पहुंचती है.