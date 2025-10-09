तान्या मित्तल बोली- मुझे पता है बाहर मेरा मजाक बन रहा है, हर वीकएंड पर लोग मुझ पर हंस रहे....

बिग बॉस 19 के घर में इस बार का राशन टास्क काफी अनोखा रहा. इस दौरान तान्या मित्तल ने सभी कंटेस्टेंट्स को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी ली और एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नजर आईं. उन्होंने गौरव खन्ना से बातचीत में कहा, “मुझे लगता है कि आपने अपने लिए कुछ नियम तय किए हैं कि बाहर आपको एक खास इमेज बनाए रखनी है. यह समझ लीजिए कि दुनिया के बड़े लोग परफेक्ट नहीं होते. जब हमारा असल साइड सामने आता है, तभी लोग हमसे दिल से जुड़ पाते हैं.”
'मेरी चायपत्ती असम से...'
तान्या ने आगे कहा, “मुझे पता है कि बाहर मेरा बहुत मजाक उड़ रहा है. हर वीकेंड पर लोग मुझ पर हंस रहे हैं, घर के अंदर भी मेरा मजाक बन रहा है. लेकिन क्या मैंने इसे रोकने की कोशिश की? कल रात ही मैंने नीलम से कहा कि मेरी चायपत्ती असम से आती है. आप खुलकर जिएं. जब लोग आपको असल रूप में देखेंगे, तो आपकी उम्र के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे.”
गौरव का जवाब
गौरव ने तान्या की बातों का जवाब देते हुए कहा, “मैं बस इतना कहूंगा कि जब प्लेन रनवे पर होता है, तो उड़ान भरने से पहले उसे थोड़ा सीधा चलना पड़ता है. पिछले 5-6 हफ्ते मेरे लिए वो स्पीड जुटाने का समय था.” तान्या ने तुरंत कहा, “तो अब उड़ान भर लीजिए.” गौरव ने जवाब दिया, “उड़ान तो भर ली है. अब आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है.”
तान्या के लिए मुसीबत मालती
तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं. चाहे मजाक बन रहा हो या उनके स्टाइल की बात हो लेकिन वो चर्चा में हैं. यही वजह है कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर ने भी एंट्री लेते ही उनके साथ अपना टशन दिखाना शुरू कर दिया है. हो सकता है कि ये अंटेशन पाने की उनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है. खैर जो भी हो लेकिन मालती का ये अंदाज तान्या फैन्स को पसंद नहीं आ रहा है.
