Bigg Boss 19: ग्रैंड फिनाले से पहले, मेकर्स ने रिवील किया ट्रॉफी का फर्स्ट लुक, छिपा है ये खास संदेश

बिग बॉस 19 ट्रॉफी का पहला लुक सामने आया. ट्रॉफी में दो इंसानी हाथ और बाहें हैं जो पूरी तरह से सिल्वर क्रिस्टल या डायमंड से ढकी हुई हैं.

नई दिल्ली:

Bigg Boss 19 Trophy First Look: बिग बॉस सीज़न 19 की ट्रॉफी सामने आ गई है. BB Tak, एक जाने-माने X अकाउंट ने इनामी ट्रॉफी की एक तस्वीर पोस्ट की है. "घरवालों की सरकार" (संसद/सरकार थीम) बिग बॉस 19 की थीम थी. सीज़न का टॉपिक आमतौर पर ऑफिशियल ट्रॉफी में दिखता है. जब बिग बॉस ने पहली बार सीज़न की ट्रॉफी दिखाई, तो कंटेस्टेंट हाथ जोड़कर काफी उत्साहित दिखे. दिलचस्प बात यह है कि यह ट्रॉफी वही है, जिसके साथ सलमान खान रियलिटी शो में पोज़ देते दिखे हैं.

ट्रॉफी में दो इंसानी हाथ और बाहें हैं जो पूरी तरह से सिल्वर क्रिस्टल या डायमंड से ढकी हुई हैं. हाथ उंगलियों पर मिलकर एक ट्रायंगल या "रूफ" शेप बनाते हैं जो एक स्टाइलिश शेल्टर या स्टीपल जेस्चर जैसा दिखता है. हाथों के आर्च के नीचे एक बड़ा क्रिस्टल जड़ा सोने के किनारे वाला "BB" का लोगो है, जो बिग बॉस के लिए है.

बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट
बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट की घोषणा हो गई है. बिग बॉस ने हाल ही में फाइनलिस्ट को उन कंटेस्टेंट की पहचान करने के लिए बुलाया था, जिन्हें उनके अलावा, यह सीज़न जीतना चाहिए. अमाल ने प्रणित का नाम लिया, लेकिन प्रणित ने गौरव को चुना. हालांकि, तान्या ने अमाल को चुना, गौरव ने प्रणित को चुना और फरहाना ने तान्या का नाम लिया.

