तान्या मित्तल के साथ घर में होती थी मारपीट, रोते हुए याद किया वो वक्त, बोली- मेरे पापा मारते थे और मां मुझे...

कुनिका सदानंद ने टास्क के दौरान तान्या मित्तल की मां को घसीटा तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बुरी तरह टूट गईं और इसी दौरान अपने साथ हुई पुरानी घटना शेयर की.

तान्या मित्तल ने पहली बार घरवालों के साथ शेयर किया दर्द
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के ताजा एपिसोड में कंटेस्टेंट तान्या मित्तल नेशनल टीवी पर उस समय रो पड़ीं जब एक नॉमिनेशन टास्क के दौरान एक आहत करने वाले कमेंट ने उनके पास्ट की दर्दनाक यादें ताजा कर दीं. गौरव खन्ना के साथ इस चुनौती में भाग लेते हुए, जहां घरवालों को 19 मिनट बाद बजर दबाने से ध्यान हटाने के लिए कहा गया था कुनिका सदानंद ने तान्या की मां को टास्क में घसीटकर हद पार कर दी.

तान्या ने बचपन में हुए दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात की

कुनिका ने कहा कि तान्या की मां ने "उन्हें कुछ नहीं सिखाया", इस बात ने तान्या को झकझोर कर रख दिया. हालांकि वह टास्क पूरा करने में कामयाब रहीं, लेकिन कुछ ही देर बाद भावनात्मक रूप से उनका दर्द साफ दिखाई देने लगा, जिससे वह रो पड़ीं. तान्या ने अपने दर्दनाक बचपन के बारे में बताया, जिसमें घरेलू दुर्व्यवहार, 19 साल की उम्र में लगभग जबरदस्ती की गई शादी और आखिर में आजादी के लिए संघर्ष शामिल था.

"मेरे पिता मुझे पीटते थे और मेरी मां मुझे बचाती थीं. मैंने बड़ी मुश्किल से अपना बिजनेस शुरू किया था. मुझे साड़ी पहनने या बाहर कदम रखने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी. मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी लगभग तय हो गई थी. मैं मरना चाहती थी." उन्होंने कहा.

तान्या ने अपनी मां को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया, जिन्होंने उनके जीवन के सबसे बुरे दौर में उनकी रक्षा की और उन्हें सशक्त बनाया. उनकी इस इमोशनल स्टेटमेंट ने घर के सभी सदस्यों को हैरान कर दिया. गौरव, अमाल मलिक, जीशान कादरी और प्रणित मोरे समेत कई कंटेस्टेंट्स ने कुनिका की इनसेंसिटिव कमेंट के लिए उन्हें फटकार लगाई.

