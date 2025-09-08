सुनीता आहूजा ने बताया गोविंदा के साथ आसान नहीं थी 40 साल की शादी, बोलीं- 62 की उम्र में कोई व्यक्ति गलती...

विज्ञापन

पति पत्नी और पंगा शो के लेटेस्ट प्रोमो में सुनीता आहूजा तलाक की खबरों पर रिएक्शन देती हुई नजर आ रही हैं और बताया कि गोविंदा संग 40 साल की शादी आसान नहीं रही.

सुनीता आहूजा ने तलाक की खबरों पर कही ये बात
नई दिल्ली:

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक में नजर आने वाली हैं, जिसका लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है. इसमें वह तलाक की खबरों पर रिएक्शन देते हुए नजर आ रही हैं. वहीं उन्होंने 40 साल के रिश्ते पर अपना रिएक्शन दिया. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि ज्यादा समय तक साथ रहने पर अफवाहें हो जाती है. वहीं उन्होंने कहा, जवानी में गलती हो सकती हैं. लेकिन बड़े बच्चों के होते हुए 62 साल की उम्र में गलती कैसे हो सकती है. इस प्रोमो को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है.

प्रोमो की शुरुआत में अभिषेक कुमार पति पत्नी और पंगा के स्टेज पर सुनीता आहूजा से पूछते हैं, आपके और गोविंदा जी के बारे में खबरे हैं. कुछ लोग आपके बारे में अफवाहे फैला रहे हैं. इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं. इस पर सुनीता आहूजा कहती हैं, 40 साल क्या मामूली बात होता है काटना? हर आदमी करता है गलती यार. हर चीज की एक उम्र होती है. अपनी जवानी में कर लिया. लेकिन 62 साल में जब इतने बड़े बड़े बच्चे हैं. तो कैसे इंसान गलती करेगा.

गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी 2025 का सेलिब्रेशन गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साथ में मनाया. वहीं तलाक की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा, आज इतना क्लोज क्लोज. अगर कुछ होता तो हम इतने नजदीक होते? हमारी दूरियां होती. कोई हम दोनों को अलग नही कर सकता है. चाहे ऊपर से कोई आ जाए भगवान आ जाए. कोई शैतान आ जाए. कोई नहीं अलग कर सकता है.

