रामायण के लक्ष्मण के बेटे की 7 फोटो, सारा खान से की शादी, दूसरी देख बोलेंगे- असली राम तो ये लग रहा

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री सारा खान ने 6 अक्टूबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कृष पाठक से कोर्ट मैरिज कर ली है. यह उनकी दूसरी शादी है और इस खास मौके की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने फैंस के साथ खुशी साझा की. कोर्ट मैरिज के बाद इस कपल ने 5 दिसंबर को भव्य शादी समारोह मनाने की भी घोषणा की है. सारा खान ने टीवी शो 'बिदाई' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और बाद में 'बिग बॉस 4' में भी हिस्सा लिया था.

सारा खान की पहली शादी अभिनेता अली मर्चेंट से हुई थी, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं चली. इसके बाद सारा ने अपने जीवन में फिर से प्यार को मौका दिया.

कृष पाठक भी टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. वह रामानंद सागर के 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता सुनील लहरी के बेटे हैं. कृष ने कई टीवी शोज में काम किया है और अब वह एक सफल अभिनेता और निर्माता के रूप में जाने जाते हैं.

सारा और कृष की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है. दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. सारा ने बताया कि जब उन्होंने कृष की तस्वीर देखी, तो उन्हें एक खास कनेक्शन महसूस हुआ.

दोनों ने बातचीत शुरू की और अगले दिन आमने-सामने मिले. पहली ही मुलाकात में सारा ने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती हैं और यह बात कृष को काफी पसंद आई.

कृष ने माना कि वह शादी के बारे में पहले कभी नहीं सोचते थे, क्योंकि वे एक सिंगल मदर के बेटे हैं और शादी का ख्याल उनके लिए नया था. लेकिन सारा से मिलने के बाद उनकी सोच बदल गई.

कोर्ट मैरिज की तस्वीरें पोस्ट करते हुए सारा ने लिखा, ''एक साथ सीलबंद. दो विश्वास, एक कहानी और बेपनाह प्यार. 'कुबूल है' से 'सात फेरे तक', ये कस्में वादें दिसंबर तक का इंतजार कर रही हैं. दो दिल, दो कल्चर और हमेशा एक साथ. हमारी प्रेम कहानी एक ऐसे मिलन का निर्माण कर रही है, जहां आस्थाएं आपस में मिलती हैं, बिखरती नहीं हैं. क्योंकि जब प्रेम ही विषय होता है, तो बाकी सब एक खूबसूरत उपकथा बन जाता है. तो हमें अपना आशीर्वाद दें क्योंकि यह मिलन सभी के लिए है.''

सारा और कृष अब 5 दिसंबर को शादी का भव्य समारोह आयोजित करेंगे. कृष ने बताया कि उनकी कोर्ट मैरिज एक निजी प्रोग्राम था, लेकिन शादी में वह खूब धमाल करना चाहते हैं.