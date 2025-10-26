विज्ञापन

Bigg Boss 19 में शहबाज ने दिखाई सिद्धार्थ शुल्का के फैन्स की धौंस, इंटरनेट यूजर्स का भड़का गुस्सा

शहबाज के सिम्पथी हासिल करने के लिए दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ के नाम का इस्तेमाल करने से इंटरनेट पर नाराजगी फैल गई. एक कमेंट में लिखा था, "क्या? क्या वह यही सोच रहा है?"

शहबाज बादेशा पर भड़के सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स
नई दिल्ली:

बिग बॉस 13 फेम और एक्टर-सिंगर शहनाज गिल के भाई, शहबाज बदेशा, बिग बॉस 19 के घर में शो के तीसरे हफ्ते में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर दाखिल हुए थे. तब से वह एक बार भी एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट होने से बच पाए हैं, यह बात इस वीकेंड का वार में भी सामने आई. हालांकि बाद में वह यह दावा करते नजर आए कि उन्हें दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स का सपोर्ट मिला हुआ है.

वीकेंड का वार के दौरान, सलमान खान ने एक्टर गौरव खन्ना से दूसरे घरवालों के बारे में उनकी राय जानने के लिए कहा. शहबाज के बारे में बात करते हुए गौरव ने कहा कि वह अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि घर में आने के बाद से वह एक बार भी नॉमिनेशन से बच पाए हैं. बाद में जब सलमान ने घरवालों को अपनी सलाह पर विचार करने के लिए कहा, तो शहबाज, गौरव की बातों से नाराज दिखाई दिए.

शहबाज बदेशा ने क्या कहा

उन्होंने कहा, "मैं भी एक बार नॉमिनेशन में आकर देखना चाहता हूं, क्या होता है मेरे साथ. हैं, बैठे हैं फिर सिद्धार्थ शुक्ला के फैन भी मेरे साथ. जो विनर है ना इस शो का, उसकी फैन फॉलोइंग भी है मेरे साथ. सिद्धार्थ शुक्ला के फैन मेरे साथ हैं."

शहबाज के सिम्पथी हासिल करने के लिए दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ के नाम का इस्तेमाल करने से इंटरनेट पर नाराजगी फैल गई. एक कमेंट में लिखा था, "क्या? क्या वह यही सोच रहा है? सिद्धार्थ शुक्ला का कोई भी फैन उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है. मुझे लगता है कि उन्हें रियलिटी चेक की जरूरत है." एक ने लिखा, "ये इतना ओवरकॉन्फिडेंट है, मेरा मतलब हवा में है?"

एक ने कमेंट किया, "कितना अवसरवादी!! सिद्धार्थ के फैन्स का सपोर्ट किस आधार पर पाना चाहते हो?? क्योंकि वह आपकी बहन को पसंद करता था??!! तुम एक ऐसे शख्स के फैन्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो जो अब इस दुनिया में नहीं है! तुम बस अपना असर जमाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हो!!" एक ने लिखा, "जीके सिड के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने सिड के फैन्स का सपोर्ट पाने के लिए कभी उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन यह घटिया बंदा है."
 

