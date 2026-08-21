राज ठाकरे के समर्थक को लताड़ते हुए भड़कीं श्वेता तिवारी, गाली देने वालों से बोलीं- 'मराठी माणूस की पहचान'

टीवी की मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनका कोई शो या फिल्म नहीं है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ की जा रही गाली-गलौज पर गुस्सा जाहिर किया है. श्वेता ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट शेयर कीं. इनमें उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि उन्हें भी सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक बातें सुननी पड़ती हैं. श्वेता ने एक ट्रोलर की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. इसके बाद उन्होंने सीधे राज ठाकरे से सवाल कर दिया.

महिलाओं को गाली देने वालों पर फूटा गुस्सा

श्वेता ने कहा कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को गाली देना जैसे आम बात बन गई है. उन्होंने इस सोच पर नाराजगी जताई. एक्ट्रेस ने कहा कि महिला कोई भी हो सकती है. उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है. वह किसी भी पेशे से हो सकती है. फिर भी कुछ लोग बिना सोचे-समझे उसके लिए बेहद घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.

श्वेता के मुताबिक, हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने वाले हर व्यक्ति अनपढ़ नहीं होते. कई लोग पढ़े-लिखे होते हैं. अच्छे परिवारों से आते हैं. उनके घर में मां, पत्नी, बेटी और बहन होती हैं. इसके बावजूद वे दूसरी महिलाओं को अपमानित करने में पीछे नहीं हटते.

डॉक्टर ट्रोलर की प्रोफाइल शेयर की

एक्ट्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखाई, जिसने कथित तौर पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. श्वेता ने दावा किया कि वह व्यक्ति डॉक्टर है. उसकी प्रोफाइल पर पत्नी और बच्चों के साथ तस्वीरें भी मौजूद हैं. श्वेता ने इसी बात को लेकर सवाल किया.

उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति के अपने परिवार में महिलाएं हैं, तो वह किसी दूसरी महिला को इस तरह कैसे अपमानित कर सकता है. उन्होंने यह भी सवाल किया कि ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के बाद वह व्यक्ति अपने परिवार के सामने किस तरह जाता होगा.

राज ठाकरे से सीधे पूछा सवाल

श्वेता की पोस्ट में राज ठाकरे का नाम भी आया. एक्ट्रेस ने दावा किया कि जिस व्यक्ति की प्रोफाइल उन्होंने शेयर की, वह राज ठाकरे या उनकी पार्टी का समर्थक है. इसके बाद श्वेता ने राज ठाकरे से सवाल किया. उन्होंने महाराष्ट्र और मराठी संस्कृति से अपने जुड़ाव की बात भी कही. श्वेता ने बताया कि उनका जन्म और पालन-पोषण मुंबई में हुआ है. उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से ‘मराठी माणूस' शब्द से जुड़े गर्व को महसूस किया है.

इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्ट्रेस ने पूछा कि क्या महिलाओं को ऑनलाइन गालियां देना मराठी होने की पहचान का हिस्सा है. उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र से प्यार करना और खुद को मराठी कहना तभी मायने रखता है, जब महिलाओं का सम्मान भी किया जाए.

बच्चों को लेकर भी किए जाते हैं भद्दे कमेंट

श्वेता ने यह भी बताया कि ऑनलाइन ट्रोलिंग सिर्फ उनके तक सीमित नहीं है. कई बार उनके बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके बेटे और बेटी को लेकर भी परेशान करने वाली बातें लिखते हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि जब वह ऐसे लोगों की प्रोफाइल देखती हैं, तो वहां उनकी पत्नी, बेटियों और परिवार की तस्वीरें दिखाई देती हैं. यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है.

श्वेता ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार की महिलाओं का अपमान पसंद नहीं है, तो उसे दूसरी महिलाओं के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. उन्होंने साफ संदेश दिया कि किसी महिला को पसंद न करना अलग बात है. लेकिन उसे गाली देना बिल्कुल अलग बात है.

श्वेता इन दिनों ‘द ट्रेटर्स 2' में नजर आ रही हैं. शो में उनके साथ कई और जाने-माने चेहरे भी शामिल हैं. शो के दौरान सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स को लेकर खूब चर्चा होती है. इसी दौरान श्वेता ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली भाषा पर खुलकर अपनी बात रखी है.

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