ये रिश्ता क्या कहलाता है ने पूरे किए 5000 एपिसोड, शिवांगी जोशी-मोहसिन खान से लेकर अरमान-अभिरा ने यूं मनाया जश्न

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने 5,000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, जिसके जश्न में शिवांगी जोशी-मोहसिन खान से लेकर अरमान का किरदार निभाने वाले रोहित पुरोहित अपने बेटे को लेकर सेट पर आए. 

ये रिश्ता क्या कहलाता है के जश्न में शामिल हुए शिवांगी-मोहसिन
नई दिल्ली:

12 जनवरी 2009 से शुरू हुए सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने इतिहास रच दिया है. सीरियल ने हाल ही में अपने 5,000 एपिसोड पूरे होने का जश्न मनाया और सीरियल के निर्माता राजन शाही ने अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया. सीरियल के 5,000 एपिसोड पूरे होने की खुशी में बड़ा सेलिब्रेशन रखा गया और इस मौके पर दूसरी पीढ़ी के कार्तिक और नायरा को भी देखा गया. सीरियल के 5,000 एपिसोड पूरे होने की खुशी में पहले सेट पर भवन और पूजा हुई, जिसके बाद राजन शाही ने अपने जन्मदिन का केक काटा और फिर नाच गाना हुआ. जश्न में 'अनुपमा' का परिवार भी शामिल हुआ और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से जुड़े लगभग सारे किरदारों को देखा गया. इस मौके पर रोहित पुरोहित अपनी पत्नी और नवजात शिशु के साथ पहुंचे. रोहित ने अपने बेबी को सेट पर मौजूद सारे बड़े स्टार्स का आशीर्वाद दिलवाया. 

सीरियल के 5000 एपिसोड पूरे होने पर 'अनुपमा' की बा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज के समय में 1000 एपिसोड भी पूरा करना मुश्किल हो जाता है. इतनी लंबी तो शादियां भी नहीं टिकती हैं, जितना लंबा हमारा सीरियल टिक गया है." उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय राजन शाही को जाता है, जिन्होंने सीरियल की इतनी मजबूत नींव रखी है. "बस यही कामना है कि जितने आसमान में तारे हों, उतने एपिसोड हमारे हों."

बता दें कि ये रिश्ता… सीरियल में फिलहाल अक्षरा की चौथी पीढ़ी को दिखाया जा रहा है. सीरियल की स्टोरी अक्षरा और नैतिक की लव स्टोरी से शुरू हुई, जिसके बाद कार्तिक और नायरा आए. फिर शो में अभिमन्यु और अक्षरा की लव स्टोरी दिखाई गई और अब अरमान और अभीरा शो को लीड कर रहे हैं. सीरियल का स्पिन ऑफ शो 'ये रिश्ते हैं प्यार के' भी काफी हिट हुआ था.

