विज्ञापन

India's Most Expensive TV Show: ये है टीवी का सबसे महंगा शो, बाहुबली, केजीएफ और ब्रह्मास्त्र के बजट को भी किया पार

India's Most Expensive TV Show: बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी जो अपनी भव्य सेट, स्टारकास्ट और बड़े बजट लिए चर्चा में रही हैं. जैसे बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा. फिर भी उनका बजट भारत के सबसे महंगे टीवी शो के सामने बौना लगता है.

Read Time: 2 mins
Share
India's Most Expensive TV Show: ये है टीवी का सबसे महंगा शो, बाहुबली, केजीएफ और ब्रह्मास्त्र के बजट को भी किया पार
India's Most Expensive TV Show: ये है टीवी का सबसे महंगा शो
नई दिल्ली:

India's Most Expensive TV Show: बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी जो अपनी भव्य सेट, स्टारकास्ट और बड़े बजट लिए चर्चा में रही हैं. जैसे बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा. फिर भी उनका बजट भारत के सबसे महंगे टीवी शो के सामने बौना लगता है. ये टीवी शो एक ऐतिहासिक महाकाव्य पर आधारित था जिसे कथित तौर पर बनाने में 500 करोड़ रुपये का भारी खर्च आया. आइए जानते हैं कि वह शो कौन सा है. भारत का सबसे महंगा टीवी शो पोरस है, जो 2017-2018 में रिलीज हुआ था. फर्स्टपोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस शो का बजट 500 करोड़ रुपये था, जो उस समय भारत में बनी किसी भी फिल्म से ज़्यादा था. सीरीज़ के रिलीज़ होने के बाद, आदिपुरुष, RRR और कल्कि 2898 AD सहित अन्य फिल्मों ने इस बजट को पार कर लिया है.

फिर भी, पोरस अभी भी भारत की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बड़ा प्रोजेक्ट है, जो बाहुबली 2 (250 करोड़ रुपये), ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन (350 करोड़ रुपये), जवान (300 करोड़ रुपये), और इसी साल रिलीज हुई सिंघम अगेन (350 करोड़ रुपये) जैसी फिल्मों के बजट को पार कर गया है.

पोरस के इतने महंगे बजट के पीछे क्या कारण है? 

यह सीरियल उसी नाम के ऐतिहासिक पौरव राजा पर आधारित था, जिन्होंने चौथी सदी ईसा पूर्व में मशहूर ग्रीक सम्राट सिकंदर से लड़ाई लड़ी थी. यह शो बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया था, प्रोड्यूसर्स इसे बाहुबली फिल्म सीरीज़ जितना भव्य बनाना चाहते थे. सीरीज़ को सही लुक और फील देने के लिए, बड़े-बड़े सेट बनाए गए और टॉप-नॉच वीएफएक्स सुपरवाइजर हायर किए गए. प्रोडक्शन का ज्यादातर काम विदेश में हुआ. औसतन, सीरीज़ के हर एपिसोड को बनाने में लगभग 1.70 करोड़ रुपये का खर्च आया. शो के कुछ 299 एपिसोड बनाए गए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Porus, Porus Age, Porus Serial, Porus Serial Actor Name, Porus Serial Alexander First Look Rohit Purohit Historical Saga
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com