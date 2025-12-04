विज्ञापन

टीवी के इस शो ने रचा इतिहास, पूरे किए 5000 एपिसोड, अब तक बदल चुकी हैं 4 पीढ़ियां

ये रिश्ता क्या कहलाता है के 5000 एपिसोड पूरे हो गए हैं, जिसने टीवी इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इसका नया प्रोमो सामने आया है.

नई दिल्ली:

स्टार प्लस का आइकॉनिक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने इतिहास रच दिया है. शो ने शानदार सफर तय करते हुए 5000 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं. अब तक अक्षरा नैतिक, नायरा- कार्तिक, अक्षरा और डॉ. अभिमन्यु और अब अरमान -अभिरा समेत चार पीढ़ियां शो में बदल चुकी है. लेकिन यह उपलब्धि भारतीय टेलीविज़न में पहली बार हुई है कि किसी डेली फिक्शन शो ने इतनी बड़ी संख्या को छू लिया हो. यह सिर्फ लंबे समय तक चलने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत का जश्न है जो पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से करोड़ों दर्शकों के दिलों में बसी हुई है. इस खास मौके को सम्मान देने के लिए एक स्पेशल प्रोमो जारी किया गया है, जो YRKKH की असली रूह को बहुत खूबसूरती से दिखाता है.

प्रोमो दर्शकों को एक भावनात्मक सफर पर ले जाता है और शुरुआत होती है अक्षरा और नैतिक से, जिन्हें हिना खान और करण मेहरा ने निभाया था. इनकी सदाबहार लव स्टोरी ने शो की नींव रखी थी. इसके बाद प्रोमो आगे बढ़कर नायरा और कार्तिक के प्यारे रिश्ते को दिखाता है, जिन्हें शिवांगी जोशी और मोहसिन खान ने निभाया था, और जिनकी कैमिस्ट्री ने शो के एक नए दौर को परिभाषित किया था.

सफर आगे बढ़ता है अक्षरा और डॉ. अभिमन्यु यानी प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा के किरदार की आगे की कहानी के साथ. उनकी कहानी में गहरा जोश, प्यार और दिल छू लेने वाला ड्रामा था. ऐसे में, अब नई पीढ़ी इस कहानी को आगे बढ़ा रही है, जहां अभिरा और अरमान, जिन्हें समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित निभा रहे हैं.

मौजूदा कहानी में, चाहे कितनी भी मुश्किलें और तूफ़ान आएं, अभिरा और अरमान हर बार एक-दूसरे को ही चुनते हैं. वो मजबूती से साथ खड़े रहते हैं और हर परेशानी को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं. उनका यह सफर हिम्मत, उम्मीद और साथ निभाने का संदेश देता है, जो इस शो की असली पहचान है. जैसे ही ये रिश्ता क्या कहलाता है अपने शानदार 5000 एपिसोड पूरे होने का जश्न मना रहा है, यह उन दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने इसे इतना बड़ा बनाया.

