'नायरा' बनी नई नवेली दुल्हन, वेडिंग सीजन में सूट पहनकर शर्माई एक्ट्रेस, देखकर आप भी कहेंगे दुल्हन हो तो ऐसी

ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्ट्रेस शिवांगी जोशी का यह लुक देसी और मॉडर्न दो ही है,

'नायरा' बनी नई नवेली दुल्हन
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस का भी अपना अलग ग्लैमरस वर्ल्ड है. छोटे पर्दे एक से एक खूबसूरत एक्ट्रेस काम करती हैं और अपनी अदाओं से अपने फैंस को दीवाना बनाती हैं. इसमें एक नाम है टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की लीड एक्ट्रेस शिवांगी जोशी, जो शो में नायरा का किरदार करती हैं. शिवांगी का अपना अलग फैन बेस हैं, वह जब भी अपनी नई तस्वीरें शेयर करती हैं, उनके फैंस उन्हें मिनटों में वायरल कर देते हैं. तस्वीरों में शिवांगी की खूबसूरती देखते ही बनती है. अब शिवांगी की नई तस्वीरों ने भी उनके फैंस के दिलों पर एक बार फिर राज करने का काम किया है. इन तस्वीरों मं नायरा किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही हैं. अपनी नई तस्वीरों में शिवांगी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं.

शिवांगी का देसी-मॉडर्न लुक
वैसे आपको बता दें कि शादी तो शिवांगी की छोटी बहन शीतल की हुई है, लेकिन फैंस की नजरें तो बस उन पर ही टिकी हुई है. शिवांगी अलग-अलग कॉस्ट्यूम में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और इस बार उन्होंने idaho-o का देसी सूट चुना है, जिसकी कीमत तकरीबन 11 हजार रुपये है.

शिवांगी ने हैवी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जोकि क्रेपे (Crepe) से तैयार हुआ है, लेकिन असल में यह हैवी नहीं दिखता है. इस सूट पर एक्ट्रेस ने ऑर्गेंजा फैब्रिक का दुपट्टा कैरी किया हुआ है. यह शिवांगी का प्योर देसी लुक है, लेकिन स्लीवलेस होने की वजह से मॉडर्न लुक भी दे रहा है. कुर्ते की स्क्वेयर नेकलाइन भी बेहद सुंदर दिख रही है. इस मल्टी कलर सूट पर छोटे-छोटे महल, ऊंट और भी कई खूबसूरत डिजाइन बने दिख रहे हैं.

'नायरा' का नहीं कोई जवाब
इस कॉस्ट्यूम के साथ शिवांगी ने जूलरी भी पेयर की है. एक्ट्रेस ने कानों में लेयरिंग वाले हैवी इयररिंग्स पहन रखे हैं, लेकिन लुक को रिच रखने के लिए गले में कोई नेकपीस नहीं डाला है और इस वजह से एक्ट्रेस का लुक बेहद शानदार दिख रहा है. शिवांगी का यह लुक ऑल ओवर बेहद खूबसूरत दिख रहा है, जिसे कोई भी लड़की आसानी से फॉलो कर सकती हैं.

इसे घर के खास फंक्शन में ट्राई कर सकते हैं. अगर अपने लुक को मॉडर्न बनाना है तो दुपट्टा अवॉयड कर सकती हैं. यानि आप इस सूट में एक नहीं बल्कि दो (देसी और मॉडर्न ) लुक ले सकती हैं. अगर किसी शादी में आप यह सूट कैरी करती हैं, तो आपकी रिलेटिव आपसे इसका लिंक जरूर मांगेंगे.

