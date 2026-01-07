विज्ञापन

किस चीज की शौकीन हैं भाबी जी? खुद शिल्पा शिंदे से सुनिए उनके पर्सनल सीक्रेट्स

शिल्पा शिंदे ने अपने हिट और पॉपुलर शो 'भाबी जी घर पर हैं' के 2.0 वर्जन के साथ छोटे पर्दे पर वापसी की है. अब सुनिए किस चीज की आदी हैं भाबी जी.

Read Time: 2 mins
Share
किस चीज की शौकीन हैं भाबी जी? खुद शिल्पा शिंदे से सुनिए उनके पर्सनल सीक्रेट्स
किस चीज का शौक रखती हैं अंगूरी भाबी?
Social Media
नई दिल्ली:

भाबी जी घर पर हैं के नए अवतार, नए वर्जन की छोटे पर्दे पर वापसी हो चुकी है. इस बार सबसे खास ये रहा कि असली भाबी जी यानी कि शिल्पा शिंदे की वापसी हो चुकी है. शिल्पा ने ही इस शो में इस किरदार की शुरुआत की थी और इसे इतना पॉपुलर बनाया था. हालांकि थोड़े समय में ही उन्होंने शो से दूरी बना दी. उस वक्त शिल्पा शिंदे की जगह शुभांगी अत्रे ने ली थी. शुभांगी ने लंबे समय तक भाबी जी के करिदार में दर्शकों को बांधे रखा. अब जब शो ने नया कलेवर लेने का फैसला किया तो पुरानी भाबी जी को भी शो का हिस्सा बना दिया. भाबी जी की वापसी ने 'भाबी जी घर पर हैं 2.0' को एक नई एनर्जी दी.  

खेतीबाड़ी की शौकीन हैं भाबीजी

शिल्पा शिंदे लंबे समय से अपने शो और कमबैक को लेकर बात करती आई हैं. हाल में उन्हें उनकी हॉबीज को लेकर भी बातचीत हुई. इसमें उन्होंने अपनी उन आदतों के बारे में बताया जो कि इस किरदार से बिल्कुल अलग हैं और उन्हें जमीन से जुड़े रहने में मदद करती हैं. शिल्पा ने बताया कि उन्हें फार्मिंग का शौक है. शिल्पा ने कहा, “एक्टिंग के अलावा मेरी सबसे बड़ी हॉबी खेती यानी फार्मिंग है. करजत में मेरा छोटा सा फार्म है, जहां जाना मुझे बहुत सुकून देता है. वहां पर खेती के लिए बीज बोना, पौधों की देखभाल करना और उन्हें बढ़ते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है."

शिल्पा ने कहा, "मैं वहां सब्जियां, फल और कुछ औषधीय पौधे भी उगाती हूं. मुंबई की भागदौड़ से जब भी मौका मिलता है, मैं अपने फार्म चली जाती हूं. वहां समय बिताकर मन और शरीर दोनों तरोताजा हो जाते हैं. यह मुझे जमीन से जुड़े रहना सिखाता है और वही संतुलन मेरे काम में भी दिखता है."

अब अगर वर्कफ्रंट पर बात करें तो शिल्पा का नया शो 'भाबी जी घर पर हैं 2.0'  की शुरुआत 26 दिसंबर 2025 से हुई है. इस बार मेकर्स इस शो को एक भूतिया ट्विस्ट के साथ लेकर आए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhabiji Ghar Par Hain 2.0, Bhabiji Ghar Par Hain 2.0 Episodes, Bhabiji Ghar Par Hain 2.0 Cast, Bhabiji Videos, Shilpa Shinde, Shilpa Shinde Instagram, Shilpa Shinde Age, Shilpa Shinde Controversies, Shilpa Shinde Boy Friend
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com