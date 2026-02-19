विज्ञापन

स्क्रिप्ट रिजेक्ट होने पर अनुराग कश्यप को लगा था सदमा, बताया हार्ट अटैक आया और बिगड़ती चली गई थी तबियत 

अनुराग कश्यप ने कहा, "मैं खून पतला करने वाली दवाएं ले रहा था. एक वैक्सीन ने बुरा रिएक्शन किया और मुझे अस्थमा हो गया."

अनुराग कश्यप ने बताया आ गया था हार्ट अटैक
एक्टर और डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी मैक्सिमम सिटी, जिसकी तैयारी वह 2009 से कर रहे थे. उसे अचानक नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया था तो वह टूट गए थे. यह सीरीज सुकेतु मेहता की 2004 में आई बुक मैक्सिमम सिटी बॉम्बे लॉस्ट एंड फाउंड पर बेस्ड थी. द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने कहा, "मैं मैक्सिमम सिटी को लेकर निराश था क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था. मैं 2009 से मैक्सिमम सिटी के साथ जुड़ा हुआ था. यह नेटफ्लिक्स ने इसे हरी झंडी दे दी थी. मैंने उनसे कहा, 'प्लीज़ किताब पढ़िए'. टीम में एक आदमी को छोड़कर किसी ने किताब नहीं पढ़ी. डेढ़ साल तक चुप्पी रही, और किसी ने आकर मुझे नहीं बताया कि 'यह नहीं हो रहा है' यह और भी ज्यादा परेशान कर देने वाला था."

अनुराग कश्यप ने आगे बताया, "उस दुख में, मुझे हार्ट अटैक आया. मैं ब्लड को पतला करने की दवाई ले रहा था. एक वैक्सीन ने बुरा रिएक्ट किया. मुझे अस्थमा हो गया, इसलिए मैं स्टेरॉयड ले रहा था. मेरा दिमाग घूम रहा था, और मैंने हर समय पीना और जोमैटो से ऑर्डर करना शुरू कर दिया था. मेरी शराब पीने की आदत बहुत खराब हो गई थी. मैं खुद को ठीक करने के लिए रिहैब गया और मैंने खुद को ठीक किया. हालांकि, हालात और खराब हो गए क्योंकि उनके पैर में चोट लग गई थी लेकिन सर्जरी नहीं हो सकी क्योंकि वह ब्लड थिनर ले रहे थे.

अनुराग कश्यप ने याद किया कि कैसे यह घटना एक पर्सनल ट्रेजेडी में बदल गई. उन्होंने कहा, "जब आप इतना समय लगाते हैं, तो यह आपका बच्चे की तरह हो जाता है. यह एक मिसकैरेज जैसा था. खुशकिस्मती है कि (डायरेक्टर) जोया अख्तर ने मुझे कॉल किया. उन्होंने कहा, 'क्या आप मेड इन हेवन में अपना रोल करेंगे?'" शुरू में अपनी हेल्थ की वजह से हिचकिचाते हुए, अनुराग कश्यप ने जवाब दिया, "'मैं बिस्तर पर लेटा हूं, मेरा पैर नहीं है, मैं व्हीलचेयर पर हूं.' उन्होंने कहा, "हम सीन में व्हीलचेयर डाल देंगे." इस तरह मैं अपने कमरे से बाहर निकला. "

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुराग कश्यप की कैनेडी 20 फरवरी को जी5 को रिलीज होने को तैयार है, जिसमें राहुल भट्ट और सनी लियोन लीड रोल में हैं. 

