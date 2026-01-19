शेफाली जरीवाला के निधन से पहले किया गया था काला जादू! पति पराग त्यागी का दावा, बोले- लोग अपने दुख से दुखी नहीं है

एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के करीब छह महीने बाद उनके पति पराग त्यागी ने चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस के निधन से पहले उनपर काला जादू किया गया था. पराग त्यागी ने पारस छाबड़ा के यूट्यूब पॉडकास्ट में वाइफ शेफाली जरीवाला के अचानक निधन के बारे में बात की और दावा किया कि किसी ने शेफाली पर उनके निधन से पहले काला जादू किया था. पराग त्यागी ने कहा, बहुत सारे लोग नहीं मानते इन चीजों को. लेकिन मैं बहुत मानता हूं. मुझे लगता नहीं लेकिन पता है हुआ है. जहां पर भगवान है वहां शैतान भी है. और पता है लोग अपने दुख से दुखी नहीं है. दूसरों के सुख से दुखी हैं. मुझे लगता नहीं मुझा पता है किसी किया है. मैं ये नहीं बोल सकता किसने किया है. लेकिन किसी ने तो किया है.

आगे उन्होंने कहा, मुझे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है. एक बार नहीं दो बार हुआ है ऐसा महसूस और एक बार तो निकल गए लेकिन इस बार थोड़ा हैवी रहीं चीजें. मैं नहीं जानता. आइडिया नहीं क्या चीजें थी क्या नहीं. मैं जब बैठा हूं ना भक्ति में मुझे महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है. मैं ज्यादा डिटेल हूं ना भक्ति में मुझे महसूस हो जाता है. कुछ तो गड़बड़ है. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. लेकिन मुझे उनको टच समझ जाता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है. इस बार कुछ ज्यादा था तो मैंने थोड़ा सा पूजा बढ़ा दी थी. मैं जानता हूं 100 प्रतिशत किसी ने तो किया है.

शेफाली जरीवाला की मौत के बारे में

शेफाली जरीवाला, जो कांटा लगा गाने के लिए फेमस हैं. उनका 42 साल की उम्र में 27 जून 2025 को निधन हो गया था. उन्हें पति पराग त्यागी अस्पताल ले गए थे. लेकिन उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित किया गया. कथित तौर पर उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ था. वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक्ट्रेस की मौत खाली पेट एंटी एजिंग की दवाएं लेने से हुआ.