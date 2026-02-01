विज्ञापन

पत्नी शेफाली जरीवाला की मौत के 8 महीने बाद काम पर लौटे पराग त्यागी, सोशल मीडिया पर शेयर की पहली झलक

जून 2025 में पत्नी शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से पराग त्यागी काम से दूर ही थे लेकिन फाइलनी उन्होंने सेट पर वापसी कर ली है.

काम पर लौटे पराग त्यागी, इस शो से की शुरुआत
नई दिल्ली:

एक्टर पराग त्यागी अपनी एक्ट्रेस पत्नी शेफाली जरीवाला के निधन के बाद करीब आठ महीने के ब्रेक के बाद काम पर लौट आए हैं. पराग ने इंस्टाग्राम पर अपने आने वाले शो की एक झलक शेयर करते हुए लिखा: “जल्द आ रहा है….. चंदनबाला…#shefalijariwala #blessed #love #new.” शेफाली और पराग की करीबी दोस्त आरती सिंह ने कमेंट किया, “ऑल द बेस्ट भैया”. एक्ट्रेस जसवीर कौर ने लिखा, “शानदार”. पराग ने पॉपुलर ड्रामा पवित्र रिश्ता में विनोद करंजकर के रोल से टीवी पर डेब्यू किया था. बाद में वह ब्रह्मराक्षस, जोधा अकबर और शक्ति – अस्तित्व के एहसास की जैसी मशहूर टीवी सीरीज में दिखे.

टीवी के अलावा, पराग ने हिंदी और तेलुगु दोनों फिल्मों में एक्टिंग की है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत क्रिटिक्स की पसंद बनी थ्रिलर ए वेडनेसडे! से की थी. बाद में सरकार 3 में दिखे. उन्होंने कमर्शियली सफल फिल्म अग्न्याथवासी में रोल करके तेलुगु सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई.

शेफाली जो 2002 के मशहूर म्यूजिक वीडियो 'कांटा लगा' में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थीं, 28 जून 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं. वह 42 साल की थीं. खबर है कि एक्ट्रेस को उनके पति बेलेव्यू मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गए सारी कोशिशों के बावजूद, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शेफाली जरीवाला रीमिक्स म्यूजिक वीडियो 'कांटा लगा' में दिखने के बाद घर-घर में मशहूर हो गईं, जिसने 2000 के दशक की शुरुआत में इंडियन पॉप सीन पर राज किया था. उनकी पॉपुलैरिटी ने उन्हें सलमान खान की फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में रोल दिलाया, और उन्होंने 2019 की वेब सीरीज 'बेबी कम ना' में भी काम किया.

जरीवाला ने टेलीविजन में भी अपनी पहचान बनाई, 'बूगी वूगी' और 'नच बलिए' जैसे डांस रियलिटी शो में हिस्सा लेकर, पूरे भारत में दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई. उन्होंने अपने दोस्त और एक्स-बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के साथ 'बिग बॉस 13' में भी हिस्सा लिया जिनकी 40 की उम्र में इसी तरह के हालात में दुखद मौत हो गई थी.

