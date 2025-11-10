शक्तिमान की हो रही वापसी, जानें कब और कैसे लौट रहा 90 के दशक का ये सुपरहीरो

हमारे बचपन का पसंदीदा सुपरहीरो शो, "शक्तिमान", एक बिल्कुल नए अवतार में लौट आया है. पॉकेट एफएम ने मुकेश खन्ना के साथ "शक्तिमान रिटर्न्स" नाम के एक स्पेशल 40-एपिसोड ऑडियो सीरीज में इस शो को वापस लाया है. "शक्तिमान" के रिवाइवल के बारे में बात करते हुए, मुकेश खन्ना ने कहा कि यह शो युवाओं में सच्चाई, निस्वार्थता और साहस की प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है. मुकेश खन्ना ने कहा, "ये मूल्य शाश्वत हैं. जब पॉकेट एफएम ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मैं यह देखने के लिए एक्साइटेड था कि ऑडियो के जरिए ये आदर्श कैसे जीवंत होंगे. लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसे एक नई कहानी के साथ, शक्तिमान की आत्मा को वैसा ही रखते हुए, फिर से क्रिएट किया है उसने मुझे सचमुच इम्प्रेस किया है. मुझे शक है कि कोई दूसरा प्रोडक्शन हाउस इस किरदार के साथ इतना न्याय कर पाता."

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हो रही है कि "शक्तिमान" का सार जिंदा रखा गया है. यह शो नई पीढ़ी से एक नई आवाज में बात करता है.

पॉकेट एफएम के सीईओ और को-फाउंडर रोहन नायक ने भी अपने विचार शेयर करते हुए कहा, "हम में से कई लोगों के लिए, शक्तिमान पहला ऐसा हीरो था जिस पर हमें सचमुच विश्वास था. उसे वापस लाना 90 के दशक को फिर से जिंदा करने के बारे में नहीं था. बल्कि यह दिखाने के बारे में था कि जब कहानी कहने की मॉडर्न शैली और एक नई कहानी के साथ भारतीय नायक बताए जाते हैं, तो वे कितने एवरग्रीन हो सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "दशकों से, दुनिया अपने सुपरहीरो के लिए अमेरिका की ओर देखती रही है, चाहे वह टोपी पहने योद्धा हों या सिनेमाई दुनिया. लेकिन भारत के अपने किंवदंतियां हैं, हमारे मूल्यों और कल्पनाओं से गढ़े गए अपने नायक हैं. शक्तिमान एक ऐसे भारतीय सुपरहीरो के साथ एक नया बदलाव लेकर आया है जो उद्देश्य, संतुलन और नैतिक शक्ति का प्रतीक है. हम उसे पॉकेट एफएम में लाकर बेहद एक्साइटेड हैं, और यह तो बस शुरुआत है क्योंकि हम अपने दर्शकों के लिए और भी सुपरहीरो बनाते और उनकी कल्पना करते रहेंगे. ऑडियो कहानी कहने के सबसे शक्तिशाली माध्यमों में से एक है, और यह प्रोजेक्ट दर्शाता है कि कैसे क्लासिक भारतीय आईपी तकनीक के साथ विकसित हो सकते हैं और दुनिया भर में नए दर्शकों तक पहुंच सकते हैं."

