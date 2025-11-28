धर्मेंद्र के साथ आखिरी मुलाकात, मुकेश खन्ना बोले- घर पर बना था ICU, हालत ठीक नहीं थी लेकिन चेहरे पर पॉजिटिविटी थी

मशहूर एक्टर और ‘शक्तिमान' फेम मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र से अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में बताया. यह मुलाकात धर्मेंद्र के निधन से महज पांच-छह दिन पहले हुई थी. मुकेश खन्ना ने बताया कि जब धर्मेंद्र अस्पताल से घर लौटे थे, तब उनके परिवार ने घर में ही आईसीयू जैसा पूरा इंतजाम कर रखा था. हर तरफ मेडिकल उपकरण थे और नर्सिंग स्टाफ मौजूद था. मुकेश खन्ना ने बताया उन्हें लग रहा था कि वह धर्मेंद्र से ठीक से मिल नहीं पाएंगे लेकिन ये मुलाकात जरूरी थी इसलिए वो गए.

घर पहुंचकर मुकेश की मुलाकात सनी देओल और बॉबी देओल से हुई. दोनों बेटे काफी परेशान थे. मुकेश ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा, “तुम्हारे पापा बहुत मजबूत इंसान हैं, वह जल्दी ठीक हो जाएंगे.” लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. कुछ ही दिनों बाद 24 नवंबर को धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए.

मुकेश ने कहा, “सबको यकीन था कि वह रिकवर कर लेंगे, क्योंकि उनका शरीर हमेशा से मजबूत रहा था. लेकिन अंत में शरीर ने साथ छोड़ दिया. आत्मा चली गई, पर यादें रह गईं. उनकी आत्मा बेहद नेक और पवित्र थी.”

धर्मेंद्र की सादगी और विनम्रता को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए मुकेश ने पुराने दिन याद किए. दोनों ने साथ में छह फिल्में की थीं, जिनमें ‘तहलका' भी शामिल है. मुकेश ने कहा कि आखिरी दिनों में भी बीमार होने के बावजूद धर्मेंद्र के चेहरे पर पॉजिटिविटी साफ झलक रही थी.

आठ दिसंबर को धर्मेंद्र 90 साल के होने वाले थे. परिवार उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अक्टूबर से ही उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार नवंबर में उन्होंने अंतिम सांस ली. मुकेश खन्ना ने आखिर में कहा, “धर्मेंद्र साहब ने पूरी जिंदगी शान से और ईमानदारी से जी. वह एक सच्चे योद्धा थे.”