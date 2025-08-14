विज्ञापन

शक्तिमान की 'गीता विश्वास' के पति की 10 फोटो, 8वीं पर फैंस बोले- असली शक्तिमान तो ये निकले

90 के दशक का शायद ही कोई बच्चा होगा, जिसने मुकेश खन्ना का सुपरहीरो शो 'शक्तिमान' ना देखा हो. शो की लीड एक्ट्रेस थीं वैष्णवी महंत, जो गीता विश्वास के किरदार में नजर आई थीं. इस किरदार से वह घर-घर पॉपुलर हुई थीं.

शक्तिमान में गीता विश्वास बनी थीं वैष्णवी
नई दिल्ली:

90 के दशक का शायद ही कोई बच्चा होगा, जिसने मुकेश खन्ना का सुपरहीरो शो शक्तिमान ना देखा हो. शो में मुकेश खन्ना ने शक्तिमान और गंगाधर का रोल प्ले किया था. शो की लीड एक्ट्रेस थीं वैष्णवी महंत, जो गीता विश्वास के किरदार में नजर आई थीं. इस किरदार से वह घर-घर पॉपुलर हुई थीं. इस शो के बाद उनकी किस्मत खुल गई थी और उन्हें एक के बाद एक शो मिलते गए. आपको बता दें, शो में गीता का रोल पहले किटू गिडवानी कर रही थीं और 12वें एपिसोड में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. मुकेश खन्ना से अनबन के बाद किटू शो से आउट हुईं और गीता विश्वास की एंट्री.

वैष्णवी महंत ने शो में आने के बाद अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का ऐसा जादू चलाया कि आज भी लोग उन्हें भूले नहीं हैं.

वैष्णवी महंत को इस रोल के लिए ऑडिशन भी देना पड़ा था. लाइन में कईं लड़कियां थीं, लेकिन यह रोल उनकी झोली में गया.

शक्तिमान की शुरुआत 13 सितंबर 1997 से हुई थी और उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र  23 साल थीं.

शक्तिमान 8 साल तक चला था और एक्ट्रेस शो के आखिरी एपिसोड के दौरान 31 साल की हो गई थी.

शक्तिमान से पहले वह वीराना, लाडला, मैदान ए जंग और दानवीर जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थीं.

शक्तिमान के साथ-साथ वह बरसात की रात और डाल- द गैंग जैसी फिल्मों में नजर आईं.

शक्तिमान शो के बाद गीता विश्वास को फिल्म बाबुल, सांचा, मम्मी पंजाबी, सुपर नानी और दोस्ती के साइड इफेक्ट्स में देखा गया था.

साल 2019 में फिल्म हंसना एक संजोग में वह नजर आई थीं और इसके बाद वह टीवी में लौटआईं.

फिलहाल एक्ट्रेस टीवी शो बन्नी चो होम डिलीवरी में दिख रही हैं, जो साल 2022 से ऑन एयर हैं.

वैष्णवी महंत आज 50 साल की हो रही हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं. वैष्णवी की शादी लेस्ली मैकडोनाल्ड से हुई है और उनकी एक बेटी है.

Shaktimaan, Shaktimaan Actress, Shaktimaan Actress Vaishnavi Mahant, Geeta Vishwas, Geeta Vishwas Shaktimaan
