Sarabhai vs Sarabhai के रोसेश की सेट पर होती थी रैगिंग, बोले-सतीश जी मुझे रुला देते थे, कभी सेट पर पत्नी को...

Sarabhai vs Sarabhai के  सेट पर अपने खट्टे-मीठे अनुभवों को याद करते हुए हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राजेश कुमार उर्फ रोसेश साराभाई ने कई मजेदार बातों का खुलासा किया. राजेश कुमार ने बताया कि उनके सह-कलाकारों ने सेट पर अक्सर उनकी खूब टांग खिंचाई की.

Sarabhai vs Sarabhai के रोसेश की सेट पर होती थी रैगिंग
साल 2004 में शुरू हुए  Sarabhai vs Sarabhai टीवी शो ने दर्शकों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है. इस शो में रत्ना शाह, रूपाली गांगुली, सुमीत राघवन, सतीश शाह और राजेश कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों ने दमदार एक्टिंग ने घर-घर नाम कमाया. शो में मशहूर टीवी एक्टर राजेश कुमार के किरदार 'रोसेश साराभाई' ने सभी का दिल जीत लिया. इसके अलावा शो में रुपाली गांगुली के किरदार 'मोनीषा' को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया.

Sarabhai vs Sarabhai के  सेट पर अपने खट्टे-मीठे अनुभवों को याद करते हुए हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राजेश कुमार उर्फ रोसेश साराभाई ने कई मजेदार बातों का खुलासा किया. राजेश कुमार ने बताया कि उनके सह-कलाकारों ने सेट पर अक्सर उनकी खूब टांग खिंचाई की, यही वजह भी थी की वे कभी भी अपनी पत्नी को शूटिंग पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाए.

सतीश जी करते थे रैगिंग
राजेश ने आगे बताया कि कई बार सतीश शाह उनकी रैगिंग किया करते थे या उन पर एकदम से चिल्लाने लगते थे. राजेश ने अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए कहा, 'कई बार सतीश शाह की रैगिंग की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे. मैं अपनी पत्नी को कभी भी सेट पर नहीं ला पाया क्योंकि मुझे डर था कि अगर उसमें मुझे इस हाल में देख लिया तो उसे बुरा लगेगा.'

बताया क्या थी कैरेक्टर के पॉपुलर होने की वजह
इंटरव्यू के दौरान अपने रोल के बारे में बात करते हुए राजेश कुमार ने कहा कि रोसेश साराभाई के किरदार को आइकॉनिक बनाने के पीछे सिर्फ उसकी बोलचाल का तरीका नहीं था, असल में तो उनका वह किरदार उस वक्त जादू करता था जब रत्ना पाठक शाह और सतीश शाह उनकी बातों का जवाब देते थे. रत्ना पाठक और सतीश शाह के जवाबों ने ही रोसेश के किरदार को लोगों के दिल में बसाया.

शो के दौरान के अपने अनुभव को याद करते हुए राजेश ने हंसते हुए कहा कि आज भी जब वे सभी सेट के दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बातचीत करते हैं, तो सतीश शाह उन्हें तंग करना नहीं छोड़ते. यही दोस्ती और मस्ती साराभाई vs साराभाई को हमेशा यादगार बनाती है.

