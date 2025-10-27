सतीश शाह की चिता के पास क्यों 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकारों ने गाया गाना? देवेन भोजानी ने बताया

दिग्गज एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को मुंबई में 74 साल की उम्र में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार बांद्रा स्थित एक श्मशान घाट पर हुआ, जहां उनके फिल्मी जगत के दोस्त और को-स्टार मौजूद थे. अंतिम संस्कार का एक इमोशनल वीडियो सामने आया जिसमें साराभाई वर्सेस साराभाई के कलाकार अंतिम संस्कार के दौरान शो का थीम गीत गाते हुए दिखाई दे रहे थे.ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. शो की कास्ट ने ये गाना क्यों गाया था इसका खुलासा भी हो गया है. एक्टर देवेन भोजानी ने इस बारे में जानकारी दी है.

देवेन ने शेयर किया पोस्ट

देवेन भोजानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. गाना गाते हुए वीडियो शेयर करते हुए देवेन ने लिखा- यह भले ही पागलपन भरा,डार्क, अजीब लगे, कुछ भी हो लेकिन हम साथ में हमेशा यही गाते हैं और आज भी कोई एक्सेप्शन नहीं था. ऐसा लगा जैसे इंदु ने खुद जिद करके हमें शामिल कर लिया हो. RIP सतीश शाह जी, मुझे #SarabhaiVsSarabhai में आपको डायरेक्ट करने का सौभाग्य मिला. आप हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे. सुमित राघवन ने भी ये वीडियो शेयर किया है. उन्होंने लिखा- और इंदु साराभाई को आखिरी अलविदा... हमें आपकी याद आएगी, पापा. आपसे ढेर सारा प्यार.

सतीश शाह ने 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तान से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारो से सतीश शाह को पॉपुलैरिटी मिली थी. टीवी की बात करें तो उन्होंने 1984 के सिटकॉम ये जो है ज़िंदगी से घर-घर में मशहूर हो गए. बाद में उन्होंने फ़िल्मी चक्कर और ख़ास तौर पर साराभाई वर्सेस साराभाई जैसे शो में काम करके सभी का दिल जीत लिया था. सतीश शाह के निधन से हर कोई चौंक गया है. फैंस उन्हें आज भी बहुत याद कर रहे हैं.