सतीश शाह को साराभाई वर्सेस साराभाई की टीम ने दी अंतिम विदाई, गाते हुए फूट-फूटकर रो पड़ीं रुपाली गांगुली

25 अक्तूबर को सीनियर एक्टर सतीश शाह ने इस दुनिया को अलविदा कहा. उनके निधन की वजह किडनी फेलियर बताई गई. 26 अक्तूबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें अंतिम विदाई दी गई. इस मौके पर उनके पॉपुलर शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' की लीड कास्ट भी उन्हें श्रद्धांजलि देने साथ आई और उन्हें आखिरी सैल्यूट देते हुए अपने शो का टाइटल ट्रैक 'साराभाई वर्सेज साराभाई' गाया. इस गाने को गाते हुए रुपाली गांगुली बुरी तरह इमोशनल दिखीं और गाना खत्म होने के बाद तो वो खुद को संभाल ही नहीं पाईं.

वीडियो में आप देखेंगे कि रुपाली बुरी तरह रो पड़ती हैं और उनके साथ खड़े साथी किसी तरह उन्हें संभालते हैं. वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम थीं. राजेश कुमार भी खुद को संभालने के हालात में नहीं थे. सतीश शाह के निधन के बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने अपने पिता को खो दिया है.

अनुपम खेर ने भी एक वीडियो शेयर कर सतीश के प्रति अपना प्यार और उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. अनुपम खेर ने बताया कि सतीश सेट पर हमेशा सभी को हंसाया करते थे और जनरल नॉलेज के मामले में तो कोई उनका सानी नहीं था. वह हर एक सवाल पर जवाब देते थे. शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब वो जवाब देने में नाकाम रहे हों. सतीश के दोस्त सचिन पिलगांवकर ने बताया कि उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट केवल इसलिए करावाया था क्योंकि वे अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते थे ताकि पत्नी मधु शाह की देखभाल कर सकें. क्योंकि उनकी पत्नी अल्जाइमर से जूझ रही हैं.