सारा खान की शादी में पहुंचीं चंद्रकांता की विषकन्या, 57 वर्षीय एक्ट्रेस का 31 साल में लुक, पहचाना आपने?

बिदाई सीरियल की साधना यानी टीवी एक्ट्रेस सारा खान की शादी हो गई है. उन्होंने एक्टर कृष पाठक से शादी की है, जो दूरदर्शन की रामायण के लक्ष्मण यानी एक्टर सुनील लहरी के बेटे हैं. हाल ही में शादी की पार्टी में टीवी की दुनिया के जाने माने सितारे पहुंचे, जिसमें चंद्रकांता सीरियल की विषकन्या सब्या भी थीं. उनके आते ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और लोग उनका 57 साल की उम्र में भी ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान रह गए हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि चंद्रकांता सीरियल दूरदर्शन का पॉपुलर सीरियल रहा है, जो 1994 में आया था.

चंद्रकांता की विषकन्या का लेटेस्ट वीडियो

वीडियो में चंद्रकांता फेम एक्ट्रेस कृतिका देसाई खान को वाइट कलर के आउटफिट में पैपराजी को पोज देते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं एक्ट्रेस की 57 की उम्र में फिटनेस और लुक देखकर फैंस तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके चलते वीडियो वायरल हो रहा है.

पांड्या स्टोर में नजर आ चुकी हैं कृतिका देसाई खान

कृतिका देसाई की बात करें तो वह टीवी की दुनिया का दाना माना नाम हैं और मेरे अंगने में, राम मिलाई जोड़ी, मैं भी अर्धांगिनी, बालवीर रिटर्नस में नजर आ चुकी हैं. जबकि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपनी बेटी के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. इसके अलावा वह अपने फिटनेस रुटीन की झलक भी फैंस को दिखाती रहती हैं.