रामायण के लक्ष्मण की बहू बनीं सारा खान, सामने आई कपल की शादी की पहली फोटो

सारा खान ने रामायण फेम एक्टर सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी कर ली है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं.

रामायण के लक्ष्मण की बहू बनीं सारा खान, सामने आई कपल की शादी की पहली फोटो
सारा खान की दूसरे पति कृष पाठक के साथ शादी की पहली फोटो आई सामने
नई दिल्ली:

रामायण के लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक ने टीवी एक्ट्रेस सारा खान से शादी कर ली है. कपल ने इंस्टाग्राम पर अपनी फर्स्ट वेडिंग फोटो शेयर की, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सारा खान को बिदाई सीरियल में साधना के किरदार के लिए जाना जाता है. वहीं इससे पहले एक्ट्रेस ने एक्टर अली मर्चेंट से शादी की थी. हालांकि एक साल में कपल का तलाक हो गया. वहीं 2011 से एक्ट्रेस सिंगल थीं. जबकि हाल ही में कपल ने कोर्ट मैरिज करने की जानकारी इंस्टाग्राम पर दी थी, जिसके चलते वह ट्रोल भी हुई थीं.

शादी का किया था ऐलान

हाल ही में इंस्टाग्राम पर सारा खान ने अपने ऑफिशियल पेज पर कृष पाठक के साथ एक वीडियो पोस्ट करते हुए जानकारी दी की वह 5 दिसंबर को शादी करने वाले हैं. प्री वेडिंग में एक्ट्रेस ग्रीन कलर का लहंगा पहने नजर आई थीं. वहीं कृष लखनवी कढ़ाई वाला कुर्ता पहने हुए हैं. बता दें कि ये शादी इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि सारा मुस्लिम है और कृष पाठक हिंदू हैं. इसी के चलते प्री वेडिंग वीडियो में भी दोनों कभी मंदिर में तो कभी मस्जिद के आगे फोटोशूट करवाते नजर आए थे.

सारा खान का नेटवर्थ

उम्र के फासले की बात करें तो सारा खान की उम्र 36 साल है. जबकि एक्टर प्रोड्यूसर कृष केवल 32 साल के हैं. दिलचस्प बात यह है कि रामायण एक्टर सुनील लहरी, जो कृष पाठक के पिता हैं. वह इस शादी में शामिल होते हुए किसी भी रस्म में नजर नहीं आए. हालांकि शादी में वह शामिल हुए की नहीं यह अभी जानकारी सामने नहीं आई है.

