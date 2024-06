अरमान मलिक को इस कंटेस्टेंट ने दिखाया आईना, बोलीं- पायल करती दूसरी शादी तो...

Bigg Boss OTT 3 New Episode: बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को जियो सिनेमा पर करोड़ों दर्शक देख रहे हैं. वहीं हर एपिसोड में कोई ना कोई नया झगड़ा या लड़ाई दर्शकों को एंटरटेन कर रही है. वहीं अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियां पायल और कृतिका मलिक की चर्चा जितनी बाहर हो रही है उतना ही घर पर भी इस तिगड़ी का जिक्र हो रहा है. इसी बीच कंटेस्टेंट सना मकबूल ने दर्शकों के दिल की बात कर दी है और अरमान मलिक से ऐसा सवाल किया कि लोग हैरान रह गए. वहीं इसे देखकर लोग भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, अरमान मलिक से बातचीत के दौरान सना मकबूल कहती हैं. रोल को उलटा कर दो अगर पायल किसी आदमी को लाती तो क्या उस पर राजी रहते. इसे सुनकर अरमान मलिक कहते, वो क्या उसे घर में लाकर रखती. वो तो बाद की बात है, इसका कोई जवाब थोड़े है. लेकिन सना फिर से पूछती कि जवाब दो. इस पर अरमान गुस्से में नजर आते और कहते, पायल ने अपना लिया, मैं नहीं अपनाता, बात खत्म. हालांकि सना सवाल जारी रखते हुए कहतीं, अगर पायल स्वीकार नहीं करती तो क्या आप शादी नहीं करते? इस पर यूट्यूबर कहते, नहीं करता, लेकिन शादी नहीं हुई होती तो ... अगर शादी करके भी पायल लाती है किसी को तो भाई तुम अपने घर में मैं अपने घर खुश.

Only Sana Makbul has the guts to confront Armaan Malik about his polygamy in the house. What if Payal had done the same? #BiggBossOTT3 Stop normalizing this!! pic.twitter.com/Dp7J6DETUd