विज्ञापन

Balma Bada Nadaan 2 Trailer: 'बलमा बड़ा नादान 2' के ट्रेलर में निरहुआ-ऋचा की केमेस्ट्री की धूम, यूट्यूब पर धमाल

Balma Bada Nadaan 2 Trailer: भोजपुरी फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में निरहुआ और ऋचा का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
Balma Bada Nadaan 2 Trailer: 'बलमा बड़ा नादान 2' के ट्रेलर में निरहुआ-ऋचा की केमेस्ट्री की धूम, यूट्यूब पर धमाल
Balma Bada Nadaan 2 Trailer: भोजपुरी फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' का ट्रेलर रिलीज
नई दिल्ली:

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेशलाल यादव निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua) की फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' का ट्रेलर (Balma Bada Nadaan 2 Trailer) यूट्यूब पर रिलीज हुआ. रिलीज के बाद से ही निरहुआ की भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर खूब पसंद किया जा रहा है. निरहुआ की फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही तेजी से वायरल हो गया और अब टॉप 20 में ट्रेंड कर रहा है. फिल्म के ट्रेलर में निरहुआ का नया और अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है. उन्होंने फिल्म में नादान शख्स का किरदार निभाया है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. निरहुआ के अभिनय की झलक ट्रेलर में ही देखने को मिल रही है, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा और बढ़ गई है. फिल्म की एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित भी ट्रेलर में दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं. उनके अभिनय और निरहुआ के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को खूब भा रही है. 

'बलमा बड़ा नादान 2' के ट्रेलर को लेकर निरहुआ ने कहा कि यह फिल्म मेरे करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्मों में से एक है. फिल्म में मेरा जो किरदार है, वह काफी अलग तरीके का है, जिसको किरदार निभाना आसान नहीं था, लेकिन निर्देशक महम्मूद आलम और पूरी टीम की मेहनत से यह संभव हुआ. दर्शकों का जो प्यार मुझे ट्रेलर पर मिल रहा है, वह वाकई खास है. मुझे पूरा भरोसा है कि फिल्म भी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी.

भोजपुरी फिल्म 'बलमा बड़ा नादान 2' ट्रेलर

'बलमा बड़ा नादान 2' का निर्माण महम्मूद आलम और समीर आफताब ने किया है, जबकि निर्देशन का जिम्मा महम्मूद आलम ने संभाला है. उन्होंने कहा बताया कि हमने कोशिश की है कि दर्शकों को एक बेहतरीन कहानी, मनोरंजन और भावनाओं से भरी फिल्म मिले. निरहुआ और ऋचा दीक्षित समेत पूरी टीम ने शानदार काम किया है. ट्रेलर पर दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें फिल्म की सफलता का भरोसा दिला रही है.

गौरतलब है कि 'बलमा बड़ा नादान 2' के गानों में आवाज दी है भोजपुरी संगीत जगत के स्टार गायक नीलकमल सिंह, शिल्पी राज, कल्पना पटवारी, प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली और प्रतिमा पंडित ने. संगीतकार मधुकर आनंद ने अपनी धुनों से फिल्म को और खास बना दिया है. गानों के बोल जाहिद अख्तर, प्यारेलाल यादव, विनय बिहारी और संदीप सज्जन ने लिखे हैं.

फिल्म में निरहुआ और ऋचा दीक्षित के साथ संजय पांडे, विजय महादेव गोस्वामी, पुष्पा वर्मा, मनोज सिंह टाइगर, कादिर शेख, अंजली चौहान और अनुप अरोड़ा जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं. सिनेमैटोग्राफी सुनील अहर ने की है जबकि एक्शन का निर्देशन दिलिप यादव ने किया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Balma Bada Nadaan 2 Trailer, Dinesh Lal Yadav Nirahua, New Bhojpuri Movie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com