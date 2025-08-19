Bigg Boss 19: अभिनेता नहीं, नेता के लुक में दिखे सलमान खान, प्रोमो देख लोग बोले- अब इंतजार नहीं हो रहा...

टीवी की दुनिया का सबसे पॉपुलर और मसालेदार शो बिग बॉस 19 इस बार तय समय से पहले ही धूम मचाने आ रहा है. 24 अगस्त की रात 9 बजे इसका ग्रैंड प्रीमियर कलर्स और जियो सिनेमा पर होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही शो का एक जबरदस्त प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी कर दी है. इसके अलावा इस बार बिग बॉस में सलमान खान का एंट्री लुक भी फैंस के एक्साइटमेंट की वजह बना हुआ है. आखिर किस अंदाज में नजर आने वाले हैं दबंग खान चलिए आपको दिखाते हैं.

नेता लुक में नज़र आए सलमान खान

इस बार बिग बॉस के प्रोमो में सलमान खान अपने दमदार अंदाज़ में नजर आए हैं. लेकिन दिलचस्प बात ये है किस बार सलमान खान अभिनेता नहीं बल्कि नेता के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. सलमान ने सफेद कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट पहन रखी है और नकली संसद में एंट्री करते दिख रहे हैं. प्रोमो में उनका डायलॉग- 'तैयार हो जाइए अंजाम और आवाम के लिए… इस बार घरवालों की सरकार बनेगी' फैंस को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

सोशल मीडिया पर छाया प्रोमो

इंस्टाग्राम पर कलर्स टीवी ने यह प्रोमो शेयर किया और देखते ही देखते हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए. कोई फैन लिख रहा है 'सीज़न शुरू होने का और इंतज़ार नहीं हो रहा'. तो किसी ने कहा 'सलमान भाई का नया लुक आग लगा रहा है'.वहीं, कुछ यूजर्स ने तो कंटेस्टेंट लिस्ट में जैन इमाम का नाम जोड़ने की मांग तक कर डाली.

कब और कहां देख पाएंगे बिग बॉस 19?

ग्रैंड प्रीमियर – 24 अगस्त, रविवार, रात 9 बजे

कहां देखेंगे? – कलर्स टीवी और जियो सिनेमा

क्या होगी इस बार की थीम?

इस बार का कॉन्सेप्ट एकदम हटकर है- नेता बनाम आवाम। कंटेस्टेंट्स को घर में अपनी “सरकार” बनाने के लिए मशक्कत करनी होगी. मतलब इस बार राजनीति का तड़का भी खूब लगेगा और एंटरटेनमेंट का डोज़ भी डबल होगा.

कौन-कौन होंगे इस बार घर के मेहमान?

खबरों की मानें तो इस सीजन में ये नामचीन चेहरे घर में कैद होंगे .गौरव खन्ना, पायल धारे, अशनूर कौर, जीशान कादरी, बशीर अली, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, शिवेत तोमर, अनाया बांगर, तान्या मित्तल, अभिषेक बजाज, शफक नाज, हुनर हाली, नयनदीप रक्षित, अली काशिफ खान देशमुख, शहबाज बदेशा, मृदुल तिवारी और अतुल किशन.

मस्ती, एंटरटेनमेंट और ड्रामा का लगेगा तड़का

सलमान खान का नया नेता अवतार और कंटेस्टेंट्स की दिलचस्प लिस्ट देखकर लग रहा है कि इस बार का बिग बॉस दर्शकों को खूब भाएगा अब बस 24 अगस्त का इंतज़ार है, जब बिग बॉस का घर एक बार फिर ड्रामा, मस्ती और एंटरटेनमेंट से भर जाएगा.