लोग सोचते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा... वीकेंड का वार पर सलमान खान ने अमाल मलिक से कही ये बात

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर अमाल मलिक को सलमान खान ने कंफ्रंट किया और उन्हें कहा कि उनकी इमेज खराब हो रही है. 

सलमान खान ने अमाल मलिक को कही ये बात
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार एपिसोड ड्रामा से भरा रहा. जहां शो में गौहर खान ने अपनी बात रखी तो वहीं सलमान खान ने अमाल मलिक के घर में बिहेवियर को कंफ्रंट किया. वहीं उन्हें वीकेंड का वार पर रियलिटी चेक दिया. सलमान ने शुरुआत अमाल को यह याद दिलाकर की कि वह शो में अपनी इमेज सुधारने के लिए आए हैं. सलमान खान ने कहा, आपने कहा था कि आप अपनी इमेज सुधारने के लिए यहां आए हैं. उन्होंने इस्माइल दरबार से माफी मांगी और फिर छोटी सी लड़ाई में गालियां का इस्तेमाल करने लगे. अगर हम म्यूट भी कर दें तो सभी समझ सकते हैं कि क्या कहा गया है. 

व्यूअर्स के आरोपों पर बात करते हुए सलमान कहते हैं कि अमाल से पर्सनल कनेक्शन होने के चलते वह उनपर सख्ती नहीं बरत रहे हैं. सलमान खान ने कहा, मुझ पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको जानता हूं. लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटता नहीं हूं क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं. आप सॉरी मत कहीए क्योंकि आपकी माफी की कोई वैल्यू नहीं है. जब मैं आपके बारे में कहता हूं तो आप और आपके भाई दोनों में से कोई नहीं सुनता. पर अब आपके भाई आगे बढ़ चुके हैं. वैसे ही जैसे मैंने आपको सलाह दी. आप बहुत टैलेंटेड हो जब म्यूजिक की बात आती है. लेकिन आपको कुछ इश्यू फेस करने पड़ेंगे. यह घर आपके शाइन करने का टाइम है. 

अमाल पर इन बातों का असर पड़ा और वह कहते हैं कि मैं इस पर अभी से काम करना शुरू करुंगा. इसके बाद सलमान खान बसीर अली से बात करते हैं और प्रणीत पर किए कमेंट पर बात करते हैं. वह कहते हैं, बसीर ये गाली आपके बारे में भी है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बसीर ने प्रणीत को कहा था, अपने गांव वापस जाओ. 

अपनी बात रखते हुए बसीर ने कहा, यह ऐसा नहीं था. वह मेरे बोलने के तरीके पर कमेंट कर रहा था. तो मुझे लगा कि उसे इस लहजे का कारण नहीं पता, इसलिए मैंने कहा कि अपने गांव वापस जाओ.” इसके बाद सलमान, अमाल और पूरे घर को दिल से सलाह देते हुए कहा, “अपनी क्षमता बर्बाद मत करो. यह सबसे बड़ा शो है. हर कोई तुम्हें चौबीसों घंटे देख रहा है, तुम्हारे परिवार से भी ज्यादा. मैं, तुम्हारे माता-पिता, अरमान—हम सब चाहते हैं कि तुम सिर्फ शो के ही नहीं, बल्कि जिंदगी के भी विजेता बनकर उभरो.” 

