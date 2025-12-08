विज्ञापन

रियलिटी पे आओ... बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में इस एक्स कंटेस्टेंट की लगाई सलमान खान ने क्लास

बिग बॉस 19 का फिनाले बीते दिन हो गया है, जिसमें गौरव खन्ना ने विनर की ट्रॉफी अपने नाम की. लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वह था बसीर अली को सलमान खान की डांट पड़ना.

बिग बॉस 19 फिनाले में बसीर अली पर भड़के सलमान खान
बिग बॉस 19 के फिनाले में गौरव खन्ना ने विनर की ट्राफी अपने नाम की. जबकि फरहाना भट्ट रनरअप, प्रणीत मोरे फर्स्ट रनरअप, तान्या मित्तल दूसरी रनरअप और अमाल मलिक तीसरे रनरअप रहे. शो के फिनाले को सलमान खान ने होस्ट किया, जिसमें सभी एक्स कंटेस्टेंट पहुंचते हुए नजर आए. लेकिन जिस चीज ने ध्यान खींचा वह था बसीर अली को सलमान खान द्वारा पड़ी डांट. दरअसल, बसीर अली ने इविक्शन के बाद मेकर्स को उन्हें साइडलाइन करने की बात कहते हुए बायस्ड कहा था, जिस पर सलमान खान ने उनकी क्लास लगाई. इतना ही नहीं उन्होंने नेहल को ब्लॉक करने पर भी अपनी बात कही.

सलमान खान ने बसीर अली की लगाई क्लास

सलमान खान ने कहा, इस घर से निकलने के बाद भी ये बिग बॉस, बिग बॉस बाहर खेल रहे थे. मौका हमने दिया आपको लेकिन आपके फैंस ने आपको सपोर्ट नहीं किया. बसीर, हम इस सम्मान के लिए किस बात के आभारी हैं कि आप यहां बैठे हैं? इस पर बसीर कहते हैं, मैं आभारी हूं. बहुत ही अच्छा सफर रहा है आप सबके साथ.

बायस्ड कहने पर बसीर अली से बोले सलमान खान

आगे सलमान खान कहते हैं, “क्योंकि हमने ऐसा पहले कभी नहीं सुना, जिस शो ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आप उसी की बुराई कर रहे हैं. आपकी लगातार शिकायतों में से एक यह थी कि हमने आपको वीकेंड का वार में ज्यादा समय नहीं दिया. देखो, हमने आपको फिनाले में बहुत समय दिया है. अगर आप इतने ही नाराज थे तो मैं तो आता ही नहीं. आप इतने कड़वे क्यों हो गए? हमने आपको बाहर नहीं निकाला, आपके सबसे कम वोट थे. अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो ये साफ है कि ऐसा नहीं है. थोड़ी सी रियलिटी पे आओ.

बसीर अली को दिया सबक

इतना ही नहीं वह आगे कहते हैं, अगर आपके पास इतनी शिकायते हैं तो मैं तो यहां पर आता ही नहीं. इसका मतलब है कि आपको इसकी जरुरत थी. इसके अलावा शो में नेहल चुड़ासामा को ब्लॉक करने पर भी सलमान खान ने कहा कि आपको देखना चाहिए कि कहां जा रहे हो.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बिग बॉस 19 से इविक्ट होने के बाद बसीर अली ने गौरव खन्ना को फेवर करने का आरोप मेकर्स पर लगाया था. वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें वीकेंड का वार पर स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया. वहीं उन्होंने एलिमनेशन के लिए मेकर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि उन्हें इतने कम वोट नहीं मिल सकते.

