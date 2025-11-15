बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार सलमान खान नहीं दिखे रोहित शेट्टी, प्रोमो में बोले- मृदुल तिवारी कहां गया

बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार पर होस्ट सलमान खान नजर नहीं आने वाले हैं. वहीं उनकी जगह फराह खान या करण जौहर नहीं बल्कि फिल्ममेकर रोहित शेट्टी होस्ट की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं, जिसका प्रोमो सामने आ गया है. प्रोमो में रोहित को मृदुल तिवारी के इविक्ट होने से हैरान देखा जा सकता है. इसके अलावा वह अन्य घरवालों को बिग बॉस को अनफेयर करने के लिए क्लास लगाते हुए नजर आने वाले हैं. इसके अलावा वह मृदुल तिवारी के इविक्शन और गौरव खन्ना की कैप्टन्सी के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं. इसका प्रोमो सामने आने के बाद लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

प्रोमो में अमाल मलिक और गौरव खन्ना के बीच बहस होती हुई नजर आती है. जबकि शाहबाज बादेशा को रोने के कारण फटकार लगाते हुए रोहित शेट्टी नजर आने वाले हैं. प्रोमो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, मेकर्स चाहते हैं कि अशनूर अब गौरव के खिलाफ जाए. अचानक उन्हें लग रहा है कि वह एक प्यादा है. दूसरे यूजर ने लिखा, अमाल इतना ट्रिगर क्यों हो रहा है अब. तीसरे यूजर ने लिखा, जैसा कि पहले भी जाहिर था प्रणीत ने अपना कॉम्पिटिशन हटा दिया.

रिपोर्ट्स की मानें तो रोहित शेट्टी शो में कहते हैं, अरे मृदुल कहां गया. इसके बाद कंटेस्टेंट जवाब देते हैं वो शो से इविक्ट हो गया. इसके जवाब में रोहित कहते हैं, मुझे एक बात बताओ. तुमको लगता है उसकी फैन फॉलोइंग देख के. वो कभी इविक्ट हो पाता और उस वक्त किसी ने क्यों नहीं आवाज किया कि बिग बॉस आप अनफेयर हो. जब मृदुल लाइव ऑडियंस के वोट्स से बाहर हुआ. ये जो अपनी कन्विनियंस से फेयर और अनफेयर देखते हो. वो सब करना बंद करो. बाहर ऑडियंस को सब दिखता है. गौरव खन्ना कैप्टन बन गया वो अनफेयर है. लेकिन मृदुल का जाना नहीं.

गौरतलब है कि गौरव खन्ना पहली बार लाइव ऑडियंस के वोटों के कारण पहली बार घर के कैप्टन बने थे. लेकिन केवल एक घंटे में घरवालों ने इस फैसले को चैलेंज किया और अनफेयर बताया. इसके बाद बिग बॉस को घरवालों ने कहा कि वह भेदभाव कर रहे हैं. इसके चलते अगले ही पल शाहबाज बादेशा घर के नए कैप्टन बन गए.