तान्या मित्तल का स्टाइल कॉपी कर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस, वीडियो वायरल हुआ तो फैन्स बोले छा गई तान्या

तान्या मित्तल इस वक्त बिग बॉस-19 की सबसे चर्चित सेलेब हैं. घर में पहले भले ही उनके बारे में कुछ भी कहा गया हो लेकिन वो अपनी पोजीशन मजबूत कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाली कंटेस्टेंट बन चुकी हैं. लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं और सेलेब्स ने तो उनके स्टाइल को कॉपी करना भी शुरू कर दिया है. हाल में पॉपुलर एक्ट्रेस भाग्यश्री तान्या मित्तल स्टाइल में साड़ी पहने नजर आईं और उन्होंने उन्हीं के अंदाज में एक तरफ दुपट्टा लगाए नजर आईं. हो सकता है कि ये भाग्यश्री का स्टाइल हो बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल को सपोर्ट करने का. खैर जो भी उन्हें इस स्टाइल में देख तान्या के फैन्स को बहुत खुशी हुई होगी.

साड़ियों की बात करें तो ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तान्या घर के अंदर करीब 800 साड़ियां लेकर गई हैं. इस बारे में जब शहबाज ने बातचीत के दौरान तान्या से सवाल किया तो तान्या ने कहा कि उन्होंने गिना तो नहीं है लेकिन हां वो बहुत ज्यादा साड़ियां लेकर आई हैं. शो के दौरान तान्या पूरे दिन साड़ी में ही नजर आती हैं. रात को सोने के वक्त अलग अलग स्टाइलिश नाइट सूट और सुबह सुंदर साड़ियां तान्या का यूएसपी हैं. स्टाइल के मामले में अगर बात करें तो अब तक तान्या ही हैं जो साड़ियों में अलग एक्सपेरिमेंट कर कुछ इम्प्रेसिव लुक्स दिखाती आई हैं. इनके अलावा नेहल, अशनूर, नगमा और नीलम स्टाइल गेम में थोड़ी पीछे रही हैं. कुनिका जी तो कभी साड़ी, कभी कैजुअल्स उनका स्टाइल गेम दूसरी लड़कियों से थोड़ा अलग ही है.