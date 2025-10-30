क्या इस बार भी सलमान खान ले रहे हैं 120 और 150 करोड़ रुपये फीस, मेकर्स ने दिया ऐसा जवाब

हर सीजन की तरह इस बार भी बिग बॉस 19 सिर्फ अपने ड्रामे और कंटेस्टेंट्स की वजह से नहीं, बल्कि सलमान खान की फीस को लेकर भी सुर्खियों में है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सलमान इस बार शो होस्ट करने के लिए 120 से 150 करोड़ रुपये तक चार्ज कर रहे हैं. लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी (Banijay Asia और EndemolShine India) ने इस पर खुलकर बात की और सलमान के ‘वीकेंड का वार' होस्टिंग स्टाइल के पीछे की असली कहानी बताई.

कितने संजीदा हैं सलमान?

ऋषि ने बताया कि सलमान खान शो को हल्के में नहीं लेते, बल्कि हर हफ्ते पूरी तैयारी के साथ आते हैं. उन्होंने कहा, ‘सलमान एपिसोड्स देखने की कोशिश करते हैं. अगर समय नहीं मिलता तो वो वीकेंड पर हमारे साथ एक से दो घंटे बैठकर फुटेज देखते हैं. उन्हें हर बड़ी घटना की जानकारी होती है. इसके अलावा, उनके कई करीबी लोग भी शो देखते हैं और उन्हें सीधा फीडबैक देते हैं.' यानी, जब सलमान वीकेंड का वार में किसी कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हैं या किसी की तारीफ करते हैं. तो वो पूरी जानकारी के साथ बोलते हैं. सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर ही वो इतनी बातें नहीं करते.

इस तरह होती है तैयारी

जब उनसे पूछा गया कि क्या सलमान सिर्फ वही कहते हैं जो प्रोडक्शन टीम बताती है, तो ऋषि ने मुस्कराते हुए कहा, ‘जो सलमान खान को जानते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें किसी बात के लिए मनाना आसान नहीं है. वो वही बोलते हैं जिसमें उन्हें भरोसा होता है. हम सब डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और फिर कैमरे के सामने जाते हैं.'

फीस की फिक्र नहीं

उनकी डेढ़ सौ करोड़ की फीस पर ऋषि ने कहा, ‘ये कॉन्ट्रैक्ट उनके और JioHotstar के बीच है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता. लेकिन जो भी आंकड़ा है, वो उसके लायक हैं. जब तक वो हमारे वीकेंड पर हैं, हम खुश हैं.' ऋषि ने ये भी बताया कि सलमान का अब शो से गहरा रिश्ता बन चुका है. कई बार उन्होंने कहा कि अब और नहीं करूंगा, लेकिन हर बार लौट आते हैं. ऋषि ने कहा कि सलमान खान पूरी तरह शो से जुड़ चुके हैं. इसलिए ना ना करने के बाद भी वो हर बार लौट आते हैं.