रूपा, अनीता से लेकर पूजा तक...इन एक्ट्रेस ने निभाया TV पर द्रौपदी का किरदार, कौन है आपको पसंद ?

 आप सभी ने बीआर चोपड़ा की महाभारत को देखा होगा, जिसमें एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने द्रौपदी का किरदार निभाया था.

नई दिल्ली:

हम सभी ने टीवी पर हिंदू महाकाव्य महाभारत पर आधारित कई शो देखे होंगे, लेकिन उनमें से बीआर चोपड़ा की महाभारत को दर्शक काफी पसंद करते हैं, जिसका प्रसारण कोरोना वायरस के दौरान भी किया गया था. बता दें, बीआर चोपड़ा की महाभारत में सबसे फेमस किरदारों में से एक द्रौपदी का किरदार था, जिसे एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने निभाया था और इस किरदार को निभाकर उन्हें खूब लोकप्रियता भी मिली थी. वहीं रूपा गांगुली के अलावा कई एक्ट्रेस भी हैं, जो टेलीविजन पर द्रौपदी का किरदार निभाया चुकी हैं. आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं.

फाल्गुनी पारेख

साल 1993 में, एक्ट्रेस फाल्गुनी पारेख ने रामानंद सागर के शो श्री कृष्णा में द्रौपदी का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. बता दें, उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी.

अश्विनी कालसेकर

साल 1997 में "एक और महाभारत" शो आया था, जिसमें एक्ट्रेस अश्विनी कालसेकर ने द्रौपदी का किरदार निभाया था. बता दें, यह शो उस समय 14 एपिसोड के बाद बंद कर दिया गया था. हालांकि अश्विनी कालसेकर को द्रौपदी के किरदार के लिए काफी प्रशंसा मिली थी.

मृणाल कुलकर्णी

साल 2001 में 'द्रौपदी' नाम के शो में एक्ट्रेस मृणाल कुलकर्णी ने द्रौपदी का किरदार निभाया था. इस शो में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी.

अनीता हसनंदानी

साल 2008 में एकता कपूर ने "कहानी हमारे महाभारत की" के नाम से एक शो बनाया था. जिसमें एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने द्रौपदी का किरदार निभाया था. बता दें, यह शो अन्य महाभारत के शो से अलग था. इसे थोड़ा मॉर्डन तरीके से दिखाया गया था. सबसे खास बात यह है कि शो में द्रौपदी के कंधे पर एक टैटू भी दिखाया गया था.

पूजा शर्मा
साल 2013 में महाभारत के नाम से शो आया था. जिसमें एक्ट्रेस पूजा शर्मा ने द्रौपदी की भूमिका निभाई थी. दर्शकों ने शो में पूजा की एक्टिंग की खूब तारीफ की थी.

