पंकज धीर की मौत के बाद इमोशनल हुआ उनका 20 साल पुराना ये दोस्त, बोला- मैंने अपने भाई को खो दिया

अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए जाना जाता है. उनके करीबी दोस्त और महाभारत के सह-कलाकार ने अपने दोस्त के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया.

नई दिल्ली:

अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए जाना जाता है. उनके करीबी दोस्त और महाभारत के सह-कलाकार पुनीत इस्सर ने अपने दोस्त के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि पंकज धीर कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में उनकी बीमारी फिर से उभर आई थी. अपने दोस्त के बारे में बात करते हुए पुनीत इस्सर इमोशनल हो गए थे. पुनीत इस्सर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि पंकज उनके लिए ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों ही तरह से भाई जैसे थे. 

ये भी पढ़ें: पंकज धीर 300 रुपये महीने की सैलरी पर करते थे काम, महाभारत के कर्ण को टीवी पर कर दिया था अमर

दोनों के परिवार लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे. पंकज के स्वास्थ्य के बारे में पुनीत ने बताया, "वह एक बार ठीक हो गए थे, लेकिन पिछले साल उनकी बीमारी फिर से बढ़ गई और तब से उनका इलाज चल रहा था. आज मैंने अपने भाई को खो दिया." पुनीत ने बताया कि 20 दिन पहले ही उनकी पंकज से मुलाकात हुई थी, और उनका निधन उनके लिए एक बड़ा झटका है. महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की तरह उनकी दोस्ती भी अनमोल थी.

पंजाब में जन्मे पंकज धीर फिल्म निर्माता सीएल धीर के बेटे थे. उन्होंने अपने भाई सतलुज धीर के साथ मुंबई में विसेज स्टूडियोज की स्थापना की और 2010 में अभिनय एक्टिंग एकेडमी शुरू की. 1980 के दशक में छोटी भूमिकाओं से करियर शुरू करने वाले पंकज को महाभारत में कर्ण के किरदार से प्रसिद्धि मिली. बाद में चंद्रकांता में राजा शिवदत्त की भूमिका ने भी उन्हें लोकप्रिय बनाया. इसके अलावा उन्होंने बधो बहू, ज़ी हॉरर शो, कानून, और ससुराल सिमर का जैसे धारावाहिकों में काम किया.

पंकज धीर के अंतिम संस्कार बुधवार शाम विले पार्ले, मुंबई में हुए, जहां सलमान खान, हेमा मालिनी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. उनके परिवार में पत्नी अनीता धीर, बेटे निकितिन धीर और बहू क्रतिका सेंगर हैं.

