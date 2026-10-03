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वीकेंड का वार पर काजी तौकीर होंगे सलमान खान का निशाना, कनिका के मुद्दे पर कहा- आप गलत चले गए

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में मिड वीक इविक्शन देखने को मिला और मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी शो से बाहर हो गईं. जबकि काजी तौकीर और कनिका मान के बीच लॉलीपॉप को लेकर फिर बहस देखने को मिली.

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वीकेंड का वार पर काजी तौकीर होंगे सलमान खान का निशाना, कनिका के मुद्दे पर कहा- आप गलत चले गए
बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार पर काजी तौकीर पर भड़के सलमान खान
नई दिल्ली:

बिग बॉस 20 का वीकेंड का वार आ गया है, जिसमें सलमान खान एक बार फिर घरवालों की क्लास लगाते हुए नजर आएंगे. हालांकि हैरानी की बात यह है कि हर हफ्ते काजी तौकीर की तारीफ करने वाले भाईजान इस बार उन्हें कहेंगे कि वह गलत चले गए. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बीते एपिसोड में काफी हंगामा हुआ. जहां काजी तौकीर के लॉलीपॉप कमेंट पर कनिका मान भड़क गईं और दोनों के बीच काफी बहस देखने को मिली, जिसकी चर्चा इस वीकेंड का वार पर देखने को मिलेगी. इसी की झलक प्रोमो में भी देखने को मिली है, जिसमें सलमान खान लॉलीपॉप वाला मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं. 

वीकेंड का वार का प्रोमो

बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार के प्रोमो में सलमान खान कहते हैं, काजी पहले तीन हफ्तों में तुम बहुत सीधे गए. इस हफ्ते आप गलत चले गए. आपका इंटेंशन चाहे जो भी हो लेकिन जब किसी को आपका इंटेंशन समझ में नहीं आया या गलत. लगा है तो यू शुड हैव जस्ट बैक ऑन. आपने उसको रबड़ कर दिया. आपने उसको स्ट्रेच कर दिया और इसी वजह से आप गलत चले गए. 

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आगे कनिका से पूछते हुए सलमान कहते हैं, इसने सॉरी बोला आपको. इस पर कनिका कहती हैं, मुझे कोई मर्जी बोल दे. हमने, हमने नहीं देखा आपने इनको सॉरी बोलते हुए. इस प्रोमो पर फैंस का रिएक्शन सामने आ रहा है, जिसमें वह काजी तौकीर का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. 

कनिका मान और काजी तौकीर का मुद्दा

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में कनिका मान और काजी तौकीर के बीच मस्ती चल रही होती है. जहां कनिका कहती हैं कि मैं तुम्हें तमीज सिखा की जाउंगी. इस पर काजी कहते हैं, ठीक है आप मैम बन जाओ. इस पर कनिका पूछती है कि कौनसा सब्जेक्ट पढ़ोगे. वहीं काजी कहते हैं. यश मैम बायोलॉजी. इसके बाद दोनों के बीच मजाक मस्ती चल रही होती है. तब काजी कहते हैं, मैम आप मेरे साथ लॉलीपॉप खाएंगी. इसपर कनिका को गुस्सा आ जाता है और वह कहती हैं आप बहुत चीप हैं. इस पर काजी कहते हैं कि मैं कोई मिल गया के ऋतिक रोशन का कैरेक्टर बन गया था, जो अक्ल से बच्चा है. 

रीति तिवारी हुईं बिग बॉस 20 से बाहर

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में एक चौंकाने वाला किस्सा भी हुआ. जब आपसी सहमति से तीन लोगों ने रीति का नाम लिया और वह बिग बॉस से बाहर हो गईं. इस पर आम्रपाली दुबे खूब रोती हुईं नजर आईं. 

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